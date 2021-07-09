Haftalık Bağımsız Gazete 09 Temmuz 2021
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Türkiye'nin imzaladığı Lanzarote Sözleşmesi nedir?

Avrupa Konseyi’nin hazırladığı ve çocuk istismarını önlemeyi hedefleyen Lanzarote Sözleşmesi’ni Türkiye’nin de imzaladığını biliyor muydunuz? Gelin kısaca bu sözleşmenin ne olduğuna bakalım

Türkiye'nin imzaladığı Lanzarote Sözleşmesi nedir?
Evin Arslan

Türkiye’de çocuğa yönelik istismar hala yakıcı bir sorun. Yeterli cezaların verilmemesi de istismarın önlenmesini engelleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tam da çocuk istismarını önlemek için yazılmış ve yürürlüğe konulmuş bir sözleşme var. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan “Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi” diğer adıyla Lanzarote Sözleşmesi’nin amacı, çocukların cinsel istismara maruz kalmalarını önlemek ve bunun için politikalar geliştirmek, istismara maruz kalan çocuğu koruma altına almak. Bu sözleşmenin en önemli maddelerinden biri de ayrımcılık yapmama ilkesidir. 18 yaşından küçük herhangi bir birey çocuk sayılır ve istismara maruz kalan çocuk, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, din gibi ayrımlar yapılmaksızın korunur.  

İspanya’nın Lanzarote Adası’nda imzalandığı için bu ismi alan sözleşmeye, Türkiye de imza atmış durumda. Birçok ülkenin imza attığı sözleşme, Eylül 2011 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe girdi. Bu sayede çocuğa yönelik cinsel istismarın ne olduğu, sözleşmede yer alan maddeler yoluyla da açıklanmış, tanımlanmış oldu. Ancak, bu sözleşmenin Türkiye’de uygulanıp uygulanmadığı tartışma konusu.

Fotoğraf: Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org

Etiketler; #lanzarote sözleşmesi #avrupa konseyi #türkiye #çocuk #istismar #çocuk istismarı
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