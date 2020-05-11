Türkiye endişeli

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye’nin üçte ikisi korona virüsü yüzünden endişeli

Fotoğraflar: Serdar Çalık

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinatörlüğünde faaliyet gösteren “Türkiye Çalışmaları Grubu” nun 3-17 Nisan arasında Türkiye çapında yürüttüğü “Koronavirüs Kamuoyu Algıları” araştırması sonuçları açıklandı. Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu ve Soli Özel'den oluşan Türkiye Çalışmaları Grubu’nun araştırması oldukça çarpıcı sonuçlar içeriyor.

İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Adana, Antalya, Hatay, Zonguldak, Samsun, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Trabzon, Gaziantep, Van, Mardin, Malatya, Şanlıurfa, Erzurum ve Ağrı olmak üzere 26 ilde ikamet eden 18 yaş ve üzeri bin kişi ile yapılan araştırmada katılımcılara Covid-19 salgını ile ilgili sorular soruldu. Araştırma sonuçlarına göre halkın yüzde 73,3’ü korona virüsü yüzünden endişeli.

Halkın yüzde 41,3’ü korona virüsünün “Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı” yüzünden ortaya çıktığını düşünüyor. Yüzde 18,4’ü ise virüsün “biyolojik silah olarak üretildiği” görüşünde.

EN ENDİŞELİ AKDENİZ

“ Korona virüsü konusunda ne kadar endişelisiniz?” sorusuna ise araştırmaya katılanların yüzde 32,4’ü “çok endişeliyim”, yüzde 40,9’u da “endişeliyim” yanıtını verirken, “ne endişeliyim ne endişesizim” diyenlerin oranı yüzde 19,1 oldu. “Hiç endişeli değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 3. Bölgesel olarak, en endişeli bölgeler yüzde 49.1 ile Akdeniz bölgesi olurken en az endişe duyan bölge yüzde 17.7 ile Ege bölgesi oldu. Marmara bölgesinde “çok endişeliyim” diyenlerin oranı yüzde 36,5 “endişelim” diyenlerin oranı ise yüzde 31.6 oldu.

Araştırmaya göre virüsle ilgili en çok endişe yaşayan yaş grubu yüzde 44,8 ile 65 yaş üstü. 21-64 yaş aralığında endişeli olduklarını ifade edenlerin yüzdesi 30,8 iken 18-20 yaş grubundakilerin yüzdesi 33,7 oldu.

YAKALANMA OLASILIĞI YARI YARIYA

Araştırmaya katılanların yüzde 9,7’si hastalığa yakalanma olasılıklarının çok yüksek olduğunu ifade ederken, yüzde 20,6’sı “Yakalanma olasılığım yüksek” yanıtını verdi. Yakalanma yakalanmama olasılığım yarı yarıya diyenlerin oranının yüzde 47,6 olduğu araştırmada “Yakalanma olasılığım çok düşük” diyenlerin oranı ise yüzde 5,9.

Korona virüsünden korunmak için alınan önlemler sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 96’sı “Sık sık ellerimi sabunla yıkıyorum” yanıtını verdi. “Mecbur kalmadıkça evden çıkmamaya dikkat ediyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 95,4. Virüs nedeniyle işe gitmediğini belirtenlerin oranının yüzde 69,6 olduğu araştırmada “Dışarı çıktığımda maske takıyorum” diyenlerin oranı da yüzde 92.

HÜKÜMET BAŞARISI ORTALAMA

Araştırma sonuçlarına göre ankete katılanların yüzde 9,6’sı salgınla mücadelede hükümet politikalarını çok başarılı buluyor. “Başarılı buluyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 30,3. “Ne başarılı buluyorum ne başarılı bulmuyorum” yanıtını verenlerinin oranının yüzde 29,5 olduğu araştırmada “Başarılı bulmuyorum” diyenlerin oranı yüzde 18,4 iken, “Hiç başarılı bulmuyorum” diyenler de yüzde 12,2’lik bir oranı oluşturuyor.

Salgınla mücadelede hükümetin aldığı önlemlerin yeterli olduğunu düşünenler araştırmaya göre yüzde 40,1’lik oranı oluştururken, “Ne yeterli buluyorum ne yeterli bulmuyorum” diyenlerin oranı yüzde 25,4. Hükümetin aldığın önlemleri yeterli bulmayanlar ise araştırmada yüzde 34,5 oranına sahip.