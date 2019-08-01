Türk Kızılayı, bayrama hazırlanıyor!

Kurban Bayramı’na az bir süre kaldı. Türk Kızılayı da 11 Ağustos Pazar günü kutlanmaya başlanacak olan bayram için hazırlıklarını hızlandırdı. 51 ülkede vekalet sahipleri adına kurban kesecek olan Türk Kızılayı’na kurban bağışı kampanyasının ayrıntılarını sorduk

Türk Kızılayı her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bağışlarının en önemli adresi. 51 ülkede vekalet sahipleri adına kurban kesimi yaparak hizmet verecek olan Kızılay’ın bu yıl ki sloganı: “Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan helal olsun Türkiye”

180 bin vekalet sahibi adına kurban kesecek olan Kızılay, kurban etlerini ve hazırlanılan konserveleri 4 buçuk milyon insana ulaştıracak. Belirlenen kurban bedelleri ise yurt içinde 850 TL, yurt dışında 725 TL. Türk Kızılayı Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz’a kurban bağış kampanyasının nasıl devam ettiğini ve kampanya ayrıntılarını sorduk.

Kurban Bayramı’nda Kızılay’a bağış yapmak neden önemli?

Kızılay Türkiye Cumhuriyeti’nin en değerli ve güvenilir kurumlarından olup, tüm vatandaşlarımızın ortak değeridir. Kızılay bağış sistemi suistimallere karşı sıkı bir kontrol ve denetleme mekanizmalarına sahiptir. Bu sebeplerle vatandaşlarımız her türlü bağışlarını Kızılay’a gönül rahatlığı içinde yapabilirler.

Yıllara göre bağış miktarı ve sayısı artıyor mu, yoksa azalıyor mu?

Son yıllarda Kızılay’a verilen bağış sayısında ciddi bir artış var. Bunun en önemli sebebi Türk Kızılay’ının köklü bir kuruluş olması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin en güvenilir kurumu haline gelmesidir. Ayrıca şeffaf ve iyi denetlenebilen bir kurum olması da yine sebepler arasında.

İnsanlar bağışlarını nasıl yapabilirler?

Kızılay’a kurban bağışı yapmanın birçok yolu var.

a) Ziraat Bankası Kadıköy Şubesi’nde bulunan IBAN NO: TR24 0001 0006 2500 0018 6850 31 nolu Kadıköy Kızılay Şubesi’ne ait kurumsal hesaba gönderebilirler.

b) Bağışçılarımız bizzat Kızılay Kadıköy Şubesi’ne gelerek makbuz karşılığında bağış yapabilirler.

c) Kızılay’ın kurumsal web adresi www.kizilay.org.tr üzerinden internet aracılığıyla yapabilirler.

d) 168 çağrı merkezini arayarak yapabilirler.

Özellikle www.kizilay.org.tr üzerinden internet aracılığıyla veya 168 çağrı merkezini arayarak yapılan kurban bağışlarında genel merkez tarafından konservelerin Kadıköy ilçemize gönderilebilmesi için “Kadıköy şubesi yönlendirmesiyle” diye işaretlenmesi ve vurgulanması önem taşımaktadır.

Merak edilen konulardan biri de; kurbanlar sağlık açısından elverişli koşullarda mı kesiliyor?

Kızılay’a bağışlanan kurbanlar modern ve hijyenik yerlerde, veteriner denetiminde, dini geleneklere uygun şekilde vekalet sahiplerinin ismi okunarak, noter gözetiminde ve İslami usullere uygun yöntemlerle kesiliyor. Kadıköy’ümüzden toplanan yurt içi kurban bağışları Kızılay aşevlerine ve yine ilçemiz ihtiyaç sahiplerine yıl boyu dağıtılmak üzere 1 kilogramlık kavurma konservelerine dönüştürülmektedir.

Geçtiğimiz hafta Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da bir bağışta bulundu…

Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı ve eşi kendilerine ait kurban bağışlarını Kadıköy Kızılay’ımıza bağışladı. Şerdil Bey görüşmede Kızılay’ın tüm yurttaşlarımızın ortak değeri olduğunu, ayrıca kendisinin de bir Kızılay gönüllüsü olduğunu vurguladı. Şerdil Bey’in yapıcı, sempatik, esprili ve yardımsever kişiliği bizi etkiliyor. Birlikte Kadıköy halkına güzel hizmetler yapacağımızdan umutluyuz. Ayrıca Kadıköy Belediye Başkan Yardımcımız Fahrettin Kayhan da kendisi ve kızı adına iki kurbanı Kadıköy Kızılay’ımıza bağışladı.

Kızılay Kadıköy şubesi olarak diğer çalışmalarınızdan kısa bilgiler paylaşır mısınız?

Kızılay’ın kara gün dostu olduğundan kaynaklanan bilinçle Kadıköy Kızılay yönetimi ve gönüllüleri olarak, ilçemizde yaşanabilme olasılığı bulunan afetlere yönelik ciddi hazırlık çalışmalarımız mevcut. Bu minvalde geçtiğimiz günlerde Fikirtepe’de yaşanan yangına itfaiyenin yanı sıra, Kadıköy Belediyemiz ekipleriyle birlikte Kızılay Kadıköy olarak müdahale ederek yangından mağdur olan yurttaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşıladık.

Sonuç olarak Kızılay Kadıköy Şubesi Türkiye’nin ilk kurulan en eski şubesi olup, yüzyıla yaklaşan geçmişiyle Kadıköy halkının güvenini kazanmış ve halkıyla birlikte örnek hizmetlerde bulunmuştur. Kadıköy Kızılayı olarak bu bayrağı yukarılara taşımayı ve nice yüzyıllara taşınmasını saplayacak daha ileri hedeflere ulaştırmayı amaçlıyoruz.