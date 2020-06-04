“Turizm yerli turistlerle hareketlenecek”

Korona virüsü sebebiyle rehberli turlar iptal edilince rehberler de zor durumda kaldı. Normalleşme sürecine girerken rehberlerle salgının etkilerini konuştuk

Korona virüsünün hayatımıza girmesiyle turizm sektörü de sekteye uğradı. Bu noktada rehberler de zor bir süreçten geçiyor. Normalleşme dönemine geçtiğimiz şu süreçte rehberli kültür gezileri tekrar başlıyor. Rehberlerle bu virüsten nasıl etkilendiklerini ve “yeni normalde” rehberlik hizmetinin nasıl verileceğini konuştuk.

10 senedir rehberlik yapan Kadıköylü Senem Uygur, turizmin bütün krizlerden ilk etkilenen sektör olduğunu söylüyor. Bütün turlar belirsiz bir tarihe kadar ertelenince tüm turizm bileşenlerinin etkilendiğini belirten Uygur “Sermaye birikimi olmayan turist rehberleri -özellikle aile geçindirmekle yükümlü olanlar- iyice zor durumda kaldılar.” diyor.

Uygur, rehberler için verilen tek desteğin Türkiye Turist Rehberleri Birliği’nin başvurusu ile bankalardan uygun koşulla alınabilen 10 bin TL’lik kredi desteği olduğunu söylüyor. Uygur başka bir kolaylık görmediklerini dile getiriyor.

“KRİZ FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR”

1 Haziran itibariyle normalleşme dönemine geçtik. Rehberli turlar da böylelikle başladı. Ancak hijyenin, mesafenin nasıl korunacağı ile ilgili soru işaretleri var. Bunları yaşayarak görebileceğimizi söyleyen Uygur “Kırk kişinin bir otobüse binip günlerce yolculuk edeceği bir model pandemi şartlarında çok uygulanabilir değil. Belki seyahat firmalarının yaptığı gibi düşük kapasite ile turlar gerçekleştirilir, hijyene dikkat edilerek küçük gruplarla başlanabilir. Bu dönemde butik turların önem kazanacağını öngörüyoruz. Ancak şu an için Bakanlık’tan bu konuda bize gelen bir talimat söz konusu değil. Ama şurası kesin ki turizm öncelikle yerli turistlerle hareketlenecek, yabancıların ülkelerini bırakıp seyahat etmeleri ilk aşamada olası gözükmüyor.” diyor.

Uygur, krizin iyi yönetilirse bir fırsat olabileceği görüşünde. İlk etapta turizm faaliyetinin yerli turistlere yönelik olmasının umut verdiğini söyleyen Uygur “Halkımız gezdikçe daha çok bilgi sahibi olacak ve bilinçlenecektir. Öncelikle burada yaşayanların ülkenin turistik değerlerini tanıması gerekiyor ki ülkece başkalarına da anlatabilelim. İnsanlar bilmedikleri, tanımadıkları şeyleri sahiplenmeyip onlara yabancılaşıyorlar. Bu da bize sonra büyük tahripler olarak geri dönüyor. Bazı vatandaşlarımız İtalya’yı görüp Kapadokya’yı görmemiş oluyorlar. Ya da Paris’teki Notre Dame Kilisesi’ni görüp İstanbul’da Süleymaniye’yi görmemiş olan var.” diye ifade ediyor.

“ÖNLEMLER ALINMASI GEREKECEK”

1001 İstanbul Seyahat Acentası’nda profesyonel rehber olan Hüseyin Avni Özkan da, 1 Haziran'dan sonra gezi ve rehberlik hizmetlerinin çok sınırlı olarak başlayacağını söylüyor. Esas turizm gelirlerinin “incoming” diye ifade edilen yurtdışından gelen turistlere verilen hizmetlerden geldiğini belirten Özkan “Rehberler için önemli bir gelir kapısı da yurtdışı gezileri idi. Ağustos aylarından itibaren dünyanın birçok ülkesine uçuşlar gerçekleştirilecek olmasına rağmen, eylül ve ekim aylarından önce bir canlanma olması zor. Hatta belki 2021 baharı daha gerçekçi bir öngörü olur. 1 Haziran'dan itibaren sadece iç turizme yönelik kısmi bir canlanma olabilir. O yüzden tüm turizm çalışanları ve rehberler için yaklaşık 15 Mart'tan itibaren bir işsizlik süreci başladı ve aylarca sürecek gibi gözüküyor. Ben de şahsen 14 Mart'tan beri evdeyim ve dolayısıyla diğer rehber arkadaşlarım gibi çalışmıyorum.” diyor.

Yapılacak geziler için bir takım önlemler alınması gerektiğini belirten Özkan “Öncelikle gruplardaki kişi sayısının 15 ya da en fazla 20 kişiyle sınırlandırılması gerekir diye düşünüyorum. Geziler sosyal mesafe korunarak ve maske, dezenfektan gibi gerekli hijyen önlemleri alınarak gerçekleştirilir. Müzelere sınırlı sayıda ziyaretçi alınabilir. Belki müze ziyaret saatlerine de bir sınırlama getirilebilir.” diye ifade ediyor.