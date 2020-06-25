Tüm Emekli-Sen: İnsanca bir yaşam istiyoruz!

Kadıköy İskelesinde basın açıklaması gerçekleştiren Tüm Emekliler Sendikası, sekiz milyon emeklinin açlık sınırının altında maaş aldığına dikkat çekti

Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) bugün (25 Haziran) Kadıköy İskelesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Salgın ile kişisel ve toplumsal yaşamda önemli değişiklikler yaşandığı belirtilen basın açıklamasında “Anayasamızın amir hükmü olan sosyal devlet olmanın gereği ile hareket etmesi gereken siyasi iktidar ne yazık ki tam tersi davranmış, bu salgından olumsuz etkilenen bütün kesimler kendi başının çaresine bakmakla baş başa bırakılmıştır. Bu kesimin başında şüphesiz emekliler gelmektedir.” denildi.

Zaten yetersiz olan emekli maaşlarının salgınla iyice yetersiz hale geldiğine dikkat çekilen açıklamada “En düşük emekli maaşının 1500 TL olacağına dair açıklama emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığı gerçeğinin yetkililer tarafından kabul edilmesidir.” denildi. Sendika “Sekiz milyon civarında emeklinin maaşı 2 bin TL’nin altındadır. Yani sekiz milyon emeklimiz açlık sınırının altında maaş almaktadır. Bu yüke bir de maske, dezenfektan vs. giderler salgın nedeniyle eklenmiştir. Emekliler bu dönem ne yazık ki ekmekle maske arasında sıkıştırılmıştır.” diye ifade etti.

“SAĞLIK HİZMETİ ÜCRETSİZ OLMALI”

Siyasi iktidarın salgını bahane ederek işçi sınıfının kıdem tazminatı ve emeklilik haklarını yok etmeye çalıştığını ve baskıcı uygulamalarla toplumsal muhalafetin bastırılmaya çalıştığını ifade eden Tüm Emekli-Sen taleplerini şöyle sıraladı: “En düşük emekli maaşı, açlık ve yoksulluk sınır rakamları dikkate alınarak insanca yaşanacak bir düzeye yükseltilmelidir. Emekli maaşlarının sahte enflasyon oranına göre yüzdelik zamlarla belirlenmesi uygulamasından derhal vazgeçilerek emekli aylıklarının toplu sözleşme yolu ile belirlenmesi için gerekli olan yasal ve anayasal düzenlemeler bir an önce gerçekleştirilmelidir. Yılda iki kere verilen ikramiyeler dört sefere çıkarılmalı ve maaş tutarından ödenmelidir. Sağlık hizmeti alırken yapılan kesinti ve katkı payları kaldırılmalıdır. Emekliler için mart ayından itibaren geçerli olmak üzere altı ay süresince her ay için 2 bin TL salgın desteği yapılmalıdır. İkinci bir işte çalışmak zorunda kalan emeklilerin hak kayıpları devlet tarafından karşılanmalıdır. Elektrik, su, doğalgaz emekliler için yüzde 50 indirimli olmalıdır. Aradaki fark sosyal bir devlet olmanın bir gereği olarak devlet tarafından karşılanmalıdır. Emekliler ve eşlerin toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanmalıdır.”

Sendika üyeleri “Biz birlikte güçlüyüz”, “İnsanca ve onurlu bir yaşam istiyoruz” sloganları ile basın açıklamasını sonlandırdı.