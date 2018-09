Tüketiciden ZAM protestosu

TükoDer, ekonomik krize ve yapılan zamlara dikkat çekmek için Kadıköy’de basın açıklaması yaptı

TükoDer (Tüketiciyi Koruma Derneği), dolar kuru artışı nedeniyle yaşanan ekonomik krizi ve yapılan zamları protesto etmek amacıyla Kadıköy Khalkedon Meydanı'nında basın açıklaması yaptı. Kadıköylülerin ilgi gösterdiği açıklamaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ile CHP İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de katıldı.

İğneden ipliğe zam

“Ekonomik krizin faturasını tüketiciye kesmeyin”, “Benim dövizim yok ki zengin olayım”, “Sabah akşam zam, tüketiciler soruyor? Ne zaman ucuzluk”, “Çözüm yerli üretim, ithal ürüne hayır”, dövizleri taşıyan, “Zam zam nereye kadar, bitti buraya kadar” sloganı atan ve “Krizin Faturasını Neden Ben Ödüyorum. Döviz Kurundan Zenginleşenler Ödesin” pankartı etrafında toplanan Kadıköylüler adına basın açıklamasını Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal okudu. “Bir süredir başta gıda maddeleri başta olmak üzere iğneden ipliğe her şeye zam yapılmaktadır” diyen Aziz Koçal, bunun nedeni olarak da dolardaki artışın gösterildiğini söyledi. Genel Başkan Aziz Koçal, “2002 yılından bu yana ekonomide, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, ticarette kısacası her alanda uygulanan ekonomik politikalar ve tüm ticaretin dolara bağlanması sonucunda ülkemiz maalesef çok ciddi bir ekonomik kriz geçirmektedir. Bu krizden en çok etkilenen şüphesiz ki biz tüketicileriz” dedi.

“Yöneticiler zevk-ü sefada, tüketiciler ise cefadadır”

Tüketicilerin zamlar nedeniyle en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getiren Aziz Koçal konuşmasına şöyle devam etti; “Küçük esnaf işyerlerini kapatma aşamasına gelmişken ülkeyi yönetenler masraflardan hiçbir kısıtlama yapmamakta, lüks harcama ve israf devam etmektedir. Yöneticiler zevk-ü sefada, tüketiciler ise cefadadır. Ranta dayalı tüketim ekonomisinden vazgeçilerek, üretim ekonomisini teşvik edecek ve güçlendirecek politikalar geliştirilmelidir. Kendi ürettiğimiz ürünlere tüketim önceliği sağlanmalıdır. Halkımız yoksullukla, işsizlikle ve açlıkla boğuşmaktadır. Gerek 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, gerekse Evrensel Tüketici Hakları’nda tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması hakkından söz edilmekte ve Anayasamızın 172.Maddesi de devlete tüketicileri koruma görevini vermektedir.”

Mutfaktaki yangına dur demeli

Tüketiciyi koruyacak tedbirlerin derhal alınması gerektiğine vurgu yapan Genel Başkan Aziz Koçal, zamlar ve enflasyon karşısında eriyen işçi, memur ile emekli maaşlarını günün koşullarına uygun olacak şekilde arttırılması gerektiğine dikkat çekip, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Devlet tüketici hakları ihlallerinin önüne geçmeli, vergi aflarına son vererek, eşit gelire eşit vergi sistemini hayata geçirmeli, mutfaktaki yangına dur demeli. Ülkemiz ve tüketiciler için gereğini yapmalıdır.”