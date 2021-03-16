15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle tüketicinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Tüketici Konfederasyonu Girişimi, “tüketici tükendi” açıklaması yaptı.

Yaşanan her krizin, her siyasi olayın faturasının tüketiciye çıkarıldığının hatırlatıldığı açıklamada dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün yol açtığı yol açtığı sorunlar nedeniyle, yaşanan ekonomik krizin yükünün de tüketiciye çıktığının ifade edildiği açıklamada tüketicinin yaşadığı sorunlar şöyle:

Açıklanan ekonomik paketlerde tüketici yok sayılmış, kredi kartları ve kredi taksitleri ödenemez duruma düşmüştür.

Dolaylı vergilerin artması, zamlar tüm hızı ile devam etmesi, işsizliğin artması nedeniyle tüketicinin alım gücü düşmüş yeterli gıda ile beslenemez duruma gelmiştir.

Pandemi nedeniyle sözleşmelerden kaynaklı özel okullara ödenen ücretlerde mağdur olan yine veliler oldu.

Mevzuattaki eksiklik nedeniyle E Ticaret yolu ile tüketici mağdur edilmeye devam ediyor, kargolar da yaşanan sorunları çözüme kavuşturacak çözüm önerileri ise dikkate alınmıyor.