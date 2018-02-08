Trenler çekildi, raylar sökülüyor

“Haydarpaşa Garı’na trenler gelecek mi?” sorusu nihayet cevaplanıyor. Adapazarı Ekspresi ve Yüksek Hızlı Trenler tarihi gara gelecek

YHT ve Marmaray projeleri gerekçe gösterilerek Haydarpaşa Gar’ının 31 Ocak 2012’de ana hat trenlerine kapatılmasının ardından tam 6 yıl geçti. Marmaray Projesine hız vermek için 19 Haziran 2013’te banliyö trenlerinin seferleri 2 yıllığına sonlandırılmasının üzerinden ise 5 yıl geçmesine rağmen banliyö hatları hala tamamlanmadı.

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan YHT, Haydarpaşa Garı ve Marmaray hakkında önemli bilgiler verdi. Marmaray Projesi'nin Halkalı'ya ve Gebze'ye kadar uzatılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Arslan, şu bilgileri paylaştı: “Çalışmalarımız devam etmekte, arkeolojik kazılar, sözleşmeye dâhil edilen ilave işler, güzergâh üzerindeki bazı mülk ve hak sahiplerinin hukuki talepleri nedeniyle işin ilerlemesinde öngörülmeyen bazı durumlar olmuş, buna bağlı olarak gecikmeler yaşanmıştır ancak son bir yıl içerisinde çok ciddi bir hızlanma söz konusudur. Ağustos ayı içerisinde altyapı inşaatını, eylül ayı içerisinde de inşallah sinyalizasyonu bitireceğiz. Ondan sonra, kalan sürede de testleri yaparak bu yıl sonu itibarıyla banliyö hatlarını Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla kesintisiz yolcu taşınabilir hale getireceğiz. Ayrıca, yüksek hızlı trenlerimiz de Ankara'dan kalkıp Haydarpaşa'ya kadar veya Halkalı'ya kadar gidebilecek hâle gelecektir. İnşallah bu sene sonu itibarıyla bu hizmeti vermiş olacağız."

ESKİ RAYLAR SÖKÜLÜYOR

Bakan Arslan’ın açıklamalarından sonra Haydarpaşa Garı ve çevresinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta başlatılan çalışmalarla Haydarpaşa Garı’ndaki eski banliyö ve ana hat trenleri depolara çekildi. Trenlerin depolara çekilmesinin ardından hem yeni Haydarpaşa planı, hem de Tıbbiye Caddesi’ni Kadıköy’e bağlayan demiryolu üst köprüsünün yenilenmesi için rayların söküm işlemi de başladı. Eski raylar yeni projeye uygun olmadığı için Haydarpaşa Garı çevresine yeni raylar döşenecek. Haydarpaşa Dayanışması’ndan Tugay Kartal’ın verdiği bilgilere göre, Haydarpaşa Garı çevresi için yeni hat planı da açıklandı. Bu palana göre Haydarpaşa gara YHT’ler ve Adapazarı Ekspresleri için yeni peronlar inşa edilecek, ancak bu planın inşası için henüz ihale süreci tamamlanmadı. Bu plana göre, Marmaray projesinin bitirilmesiyle beraber Yüksek Hızlı Trenler ve Adapazarı Ekspresi trenleri Haydarpaşa Garı’ndan hareket edecek.

TRENLERİN İKİSİ KORUMA ALTINDA

Haydarpaşa Garı raylarında 6 yıldır yolcularını bekleyen banliyö trenleri de depolara çekildi. Bu trenlerin çoğu artık kullanılmayacak, trenlerin kesilerek atık malzeme olarak kullanılması planlanıyor. Ancak banliyö trenlerinden iki tanesi Birleşik Taşımacılık Sendikası’nın çabalarıyla koruma altına alındı. İstanbul 4 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararına göre E8000 tipi olarak bilinen elektrikli ünitelerden 2 tanesi korunacak.

“ANA HAT TRENLERİ GELMELİ”

Haydarpaşa Dayanışması’nın 5 Şubat 2012 tarihinde tarihi garın merdivenlerinde başlattığı eylemin üstünden tam 6 yıl geçti. 317 haftadır her pazar “Haydarpaşa Gardır Gar Kalacak, O tren Bu Gara Gelecek” sloganı ile kent mücadelesine devam eden Kadıköylüler 4 Şubat Pazar günü bir kez daha bir araya geldi.

Toplum Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması tarafından Haydarpaşa Gar önünde yapılan açıklamada şöyle denildi: “İstanbul’un ve ülkemizin Haydarpaşa Garına ihtiyacı vardır. Hızlı trenlerin yanı sıra ülkenin en uç sınırlarına kadar giden trenler Haydarpaşa gara kadar gelmelidir. Şehir içi banliyö taşımacılığını üstelenen Marmaray projesinin trenlerinden bazıları Haydarpaşa Gar bağlantılı olmalıdır.

Haydarpaşa Dayanışması olarak sürdürdüğümüz mücadeleler sonunda elde edilen kazanımların koruması ve Haydarpaşa Garı’nın çevresi ile birlikte işlevini sürdürmesi için mücadelede kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. İstanbul ulaşımının olmazsa olmazı, deniz ulaşımı ile raylı sistemin entegre olmasıdır. Haydarpaşa Garı ve geri sahasında deniz ve demiryolu bağlantısı koparılmamalıdır. Haydarpaşa Garı’nın restorasyonunun aslına uygun şekilde biran önce tamamlanarak yeniden trenlere ve yolculara kapılarını açmalıdır. Hat boylarındaki tescilli istasyonların korunması ve hattın ivedi olarak tamamlanması sağlanmalıdır.Haydarpaşa Garı ve liman sahasını gelir getirici projeler için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devreden TCDD İşletmesi Yönetim Kurulu’nun 12 Eylül 2012 tarihli kararı derhal iptal edilmelidir.”