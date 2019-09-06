Trafik yavaşlıyor, kayıp zaman artıyor

3 üniversitenin akademisyenlerinin ortak çalışması “İstanbul Trafik Otoritmi” raporuna göre şehir trafiği hem para hem zaman kaybına neden oluyor

Bahçeşehir, Yeditepe ve Dokuz Eylül üniversitelerinin akademisyenleri biraraya gelerek İstanbul trafiğinin hızını ölçtüler. 5 yıllık çalışmanın sonucunda ‘İstanbul Trafik Otoritmi’ isimli bir rapor yayınladılar. Rapor, yaklaşık 4 bin kilometrelik şehir içi yol ağı üzerinde gerçekleşen sürüş hızlarını, yoğunlukları, gecikme ve diğer kayıpları içeriyor.

Raporun verilerine göre 2018 yılında İstanbulluların ana arterlerde yaşanan trafik yoğunluğuna bağlı sürüş hızları sabah saatlerinde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 14 daha yavaşlayarak 23km/saat seviyesine indi. Gün içi saatlerde trafik her ne kadar daha hızlı aksa da (29 km/s) bu saatlerin bir önceki yıla göre yüzde 18 daha yavaş olduğu belirlendi.

AKŞAM YAVAŞLIYOR

Hafta içi günlerde oluşan yoğunluğa bağlı yavaşlamanın en fazla yaşandığı saatler ise akşam saatleri oldu. Akşam saatlerinde bir önceki yıla göre yüzde 24 daha ağırlaşan trafik akışında ölçülen ortalama hız saatte 18 kilometre oldu. İstanbullu sürücülerin kent içi arterlerde yaptıkları seyahatlerde trafik yoğunluğunda kaybettikleri yakıt tutarı ortalama seyahat sürelerine ve 2018 yoğunluk verilerine göre seyahat başına yaklaşık 15 TL tutarında oldu. Sabah saatlerinde 19.68 TL olan bu tutar, akşam saatlerinde 25.14 TL seviyesine yükseldi ve öğle saatlerinde 15.71 TL olarak gerçekleşti.

“TEK SORUN ZAMAN DEĞİL”

İstanbul’da yaşanan trafik tıkanıklığının kentin kabiliyetini kısıtladığını ve büyük zararlara yol açtığını ifade eden BAU Büyük Veri Analitiği Programı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gürsoy, “Bu çalışma bir bakıma, trafikteki aksamaların giderilmesi veya kontrol altında tutulabilmesi için kentin ihtiyaç duyduğu veri akışını sağlamış oldu.” dedi.

Gürsoy şöyle devam etti: “Trafik yoğunluğunun zararları yalnızca zaman kaybı ile sınırlı değil. Çevre kirliliği, aşınma, yıpranma, sağlık kayıpları vb şekilde giderek çoğalıyor. Bu konuda ortaya çıkan ve geri planda kalan esas zarar, kentin sunduğu olanaklara erişimin giderek olanaksızlaşması ve kentin bölgelere göre kutuplaşmasının hızlanmasıdır. Örneğin; trafik açıkken 10 dakika içerisinde çok sayıda hastaneye erişim sağlanabilirken, yoğunluk yüzünden bu olanak yalnızca birkaç hastane seviyesine düşüyor. Bu örnekle aynı durumu ulaşılabilir okullar, etkinlikler veya kültür sanat olanakları şeklinde genişletebiliriz. Sorun trafik akışında değil, yaşanan aksamalarda. Bu aksamaların giderilmesi için trafik hareketlilik rejimin sayısallaştırılması ve izlenmesi zaruri.”

POPÜLER ROTALAR

Şehirdeki en popüler rotalar ise Altunizade-Mecidiyeköy, Cevizlibağ-Avcılar, Bakırköy-Mecidiyeköy, Maslak-Taksim ve Beşiktaş-Sabiha Gökçen Havalimanı olarak belirlendi. Bu rotalardaki günlük ortalama zaman kaybı 1 saatten fazla!