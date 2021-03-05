“Toplumsal mitler flört şiddetini besliyor”

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi yürütücüleri, bazen şiddet içeren davranışları şiddet olarak algılamadığımızı ifade ediyor

Flört şiddeti hala partnerler arasında sık yaşanan bir durum. Çoğu zaman partnerler, şiddeti bir sevgi gösterisi olarak görüyor veya flört şiddetinin ne olduğunu bilemeyebiliyor. Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi yürütücüleri ile flört şiddetinin ne olduğu üzerine konuştuk.

Yürütücüler, flört şiddetini şöyle tanımlıyor: “Duygusal/romantik/cinsel bir birliktelik içerisinde ya da beraberlikten sonra partnerlerden birinin diğeri ya da birbiri üzerinden güç ve kontrol kazanmaya çalıştığı, zarar verici davranışlarının tümünü içermektedir. Flört şiddeti olarak ifade ettiğimiz zarar verici davranışlar, kişiden kişiye değişmek ile birlikte partneri kontrol etmek için sözel, duygusal, sanal, fiziksel ya da cinsel şiddetin uygulandığı ya da tehdit olarak kullanıldığı pek çok biçimi kapsamaktadır.”

Flört şiddetini besleyen pek çok toplumsal mit olduğunu ifade eden ekip, “Özellikle sevginin göstergesi olarak yaygın bir inanış olan kıskançlık, partnerini kontrol etme, kişisel sınır ihlalleri, şiddette maruz kalana atfedilen gerekçelendirmeler, eğitimli insanlarda şiddet davranışının görülmeyeceği gibi yanlış kalıp yargılar bu mitler arasındadır.” diyor.

ŞİDDETİN FARKLI YÜZLERİ

Flört şiddeti ise birçok şekilde kendini gösterebiliyor. Ekip, flört şiddetinin gerçekleşme biçimlerini şöyle sıralıyor: Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, duygusal/sözel şiddet (aşağılama/suçlu hissettirme, yalnızlaştırma/mahrum bırakma, tehdit/korkutma), sanal şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, cinsel şiddet.

Bu konuda koruyucu-önleyici hizmetler konusundaki farkındalığın, tüm şiddet türleri için önemli olduğunu ifade eden ekip, bireylerin bazen kendilerine yöneltilen şiddet davranışlarını şiddet olarak algılamadıklarını dile getiriyor. Bu konuda farkındalığı artırmak için başlatılan Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi’ne 2018 ve 2019 yılları arasında toplam 497 lise ve üniversite öğrencisi katılım sağladı, 46 atölye gerçekleştirildi. 2020 yılında salgın sebebiyle atölye yapılamasa da, 2021 itibariyle atölyeler online bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

Yürütücüler, ilki 13 Şubat 2018’de yapılan bu atölyeye, güzel geri dönüşlerin olduğunu ifade ediyor. Şiddetin türleri ile ilgili katılımcıların akıllarındaki soru işaretlerinin giderildiğini, şiddet döngüsünün farkına vardıklarını söyleyen yürütücüler “İlişkileri içinde farkına varmadan bu döngüyü yaşadıklarını ama bu atölyede bunu fark ettiklerini, güvenli ilişki ve şiddet içeren ilişkinin ayrımına vardıklarını, sanal şiddetle ilgili farkındalıklarının oluştuğunu belirtiyorlar” diyor. Pandemide hem ekonomik kriz hem de evlere kapanma sebebiyle çiftler ve özellikle kadınlar üzerindeki baskının arttığını söyleyen yürütücüler, 16-24 yaş arası katılımcıların en çok karşılaştığı şiddet türünün sanal şiddet olduğunu ifade ediyor.

Salgın sebebiyle online yürütülen atölyeye sosyaldestek.kadikoy.bel.tr adresinden başvurabilirsiniz.

NASIL GERÇEKLEŞİR?

Peki flört şiddeti uygulayan kişilerin ortak özellikleri neler? Şiddete maruz kaldığımızı anlamak için belli şeylere dikkat edebiliriz. Yürütücüler, ortak özellikleri şöyle sıralıyor:

Aşırı kıskanıyor veya sahiplenip sevgisini bu şekilde gösterdiğini düşünüyor mu?

Sürekli ne yapmanız gerektiğini söylüyor mu?

Size ulaşamadığında öfkeleniyor veya küsüyor mu?

Arkadaşlarınızla ya da ailenizle vakit geçirmenizi kısıtlıyor veya engelliyor mu?

Fikirlerinizi küçümsüyor ya da dikkate almıyor mu?

Size ait sırları, görüntüleri başkalarıyla paylaşmakla tehdit ediyor mu?

Sizden izin almadan telefonunuzu, bilgisayarınız, kişisel eşyalarınızı kontrol ediyor mu?

Eşyalarınıza ya da bedeninize zarar veriyor mu?

NE YAPABİLİRİZ?

Yürütücüler, şiddete maruz kaldığımızda arayabileceğimiz, danışabileceğimiz numaraları şöyle sıralıyor:

Polis 155 / Jandarma 156

Alo 183 Sosyal Destek Hattı

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) - İstanbul 0212 465 2196-97

Belediye Kadın Danışma Birimleri

Kadıköy Belediye ALO Şiddet Hattı 0216 349 9 349

Alo Baro 444 26 18

Üniversitelerde Cinsel Taciz Önleme Birimleri

Kadın Örgütleri

Ana görsel: Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org