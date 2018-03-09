Haftalık Bağımsız Gazete 09 Mart 2018
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Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe

Kadıköy Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Kılavuzu” hazırladı

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe
GazeteKadıköy

Kadiköy Beldiyesi hizmet ve faaliyetlerini planlama, bütçelendirme ve uygulama sürecinde hedeflerini belirlerken toplumsal cinsiyeti ve eşitlik ilkesini dikkate almayı taahhüt ediyor.

Kadıköy Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kılavuzu hazırladı. Bu taahhüt, Kadıköy Belediyesi’nin hizmet ve faaliyetlerinin farklı ihtiyaçlar gözetilerek, genel olarak toplumsal eşitliğin tesis edilmesine yönelik belirlenmesi, bütçeleme sürecinin bir parçası olarak buna dahil edilmesi ve uygulamaya konmasını kapsıyor.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Kılavuzuna göre 2020-2024 dönemini kapsayan Stratejik Planla birlikte her yıl bütçe çağrısında birimler bütçe taleplerini oluştururken bu kılavuzun ilkelerini dikkate alarak Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Beyanları’nı hazırlayacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Kılavuzu ile belediye bütçesini toplumsal cinsiyet ve eşitlik ilkesine göre hazırlamayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: “Birimlerimiz gelecek dönem stratejik plan hazırlık sürecinde, faaliyetlerini, programlarını ve bütçelerini hazırlarken bu kılavuzu dikkate alacaklar. Kurumun eşitlik temelinde planlanması, bütçelendirilmesi ve izlenebilmesi için uygulama esas ve taslaklarının oluşturulmasını planlıyoruz.” dedi.

Konunun teknik destek ve izleme süreçleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde yer alan Toplumsal Eşitlik Birimi koordinasyonunda oluşturulan Kadıköy Belediyesi Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Çalışma Grubu tarafından yürütülüyor.

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