TMMOB'den yurt genelinde eylem

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 600 bin mimar, mühendis ve şehir plancısının haklarına sahip çıkmak amacıyla, “Emeğimize, Mesleğimize, Halklarımıza Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla tüm yurtta kampanyası başlattı. TMMOB, kapmanya kapsamında Kadıköy'de basın açıklaması yaptı.

“DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Açıklama, TMMOB Yönetim Kurulun Başkanı Emin Koramaz'ın konuşması ile başladı. Koramaz, “Bizler bu ülkenin geleceğini aklın ve bilimin gösterdiği yoldan kuran teknik elemanlarız. Fabrikalardan şantiyelere, tersanelerden madenlere, santrallerden limanlara, tarım alanlarından ormanlara kadar her alanda, üretim olduğu her yerde hayatı yaratanlarız. Bugün ülkenin dört bir yanında sorunlarımıza çözüm aramak için sokaklardayız. Ne dayanak gücümüz, ne de katlanacak tahammülümüz kaldı. Öfkemiz burnumuzda, öfkemiz sokaklara taştı. Sokağa taşan öfkemizin nedeni kendi iktidarından başka hiçbir şeyi umursamayan tek adam rejimidir. Artık sesimizi daha gür yükselteceğiz, yan yana daha fazla geleceğiz. Umutları yarınları hep birlikte kuracağız” dedi.

“HAKLARIMIZ İÇİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ”

Emin Koramaz'ın konuşmasının ardından eyleme katılanlar adına basın açıklamasını TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekteri Cevahir Efe Akçelik okudu. Bu ülkedeki 600 binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısının sesi olarak kasım ayı başından bu yana emeklerine, mesleklerine ve haklarına sahip çıkmak, sorunlarına çözüm bulmak için kampanya yürüttüklerini hatırlatan Akçelik, “2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin Meclis komisyonlarında tartışılmaya başlanmasıyla beraber bizler de meslektaşlarımızın ekonomik ve özlük haklarını geliştirmek için yoğun çaba içerisine girdik. Birliğimize bağlı odalarımızın tüm şube ve temsilciliklerine taleplerimize ilişkin pankartlar astık. İl koordinasyon kurullarımız aracılığıyla basın açıklamaları yaptık. Broşürler, bildiriler yayınladık. Milletvekillerine ve siyasi partilere gönderdiğimiz yazılarla, sosyal medya kampanyalarıyla sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi dile getirdik” ifadelerini kullandı.

“KADROLU, GÜVENCELİ İSTİHDAM”

“Kriz döneminde meslektaşlarımızın giderek derinleşen işsizlik sorununun çözülmesini, diplomalı işsizliğin ortan kaldırılmasını istedik” diyen Cevahir Efe Akçelik şöyle devam etti: “Mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamının artırılmasını ve tüm meslektaşlarımız için kadrolu güvenceli istihdam sağlanmasını, kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergelerinin artırılarak, ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesini, SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücret denetim protokolünün ivedilikle yürürlüğe konulmasını, OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımızın tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmesini istedik.”

Cevahir Efe Akçelik, “İstedik ki her geçen gün artan hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk karşısında meslektaşlarımızın hayatları daha da zorlaşmasın. Bu ülkenin tüm zenginliklerinde, üretilen tüm değerlerinde emeği olan, hayatı yaratan mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeği zayi olmasın. Bütçeden emekçilere, yoksul halka, kamusal yatırımlara, kamu hizmetlerine daha fazla pay ayrılsın. Krizin tüm yükünün emekçilere yıkılmayacağı insanca yaşayabileceğimiz bir gelir düzeyi ve adil bir vergi sistemi istedik” diye konuştu.

“YOKSULLUKLA UZLAŞMAYACAĞIZ”

“Ne yazık ki siyasi iktidar tüm taleplerimize kulak tıkadı” diyen Akçelik sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Siyasi iktidar halkın taleplerine kulak tıkadıkça, halkın sorunlarını göz ardı ettikçe kriz daha da büyüyor. Paramızın değeri her geçen gün daha da düşüyor, hayat pahalılığı daha da artıyor, geçinmek her geçen gün daha da zorlaşıyor.Tüm ülke olarak her gün daha fazla yoksullaşırken, borçlarımız daha da artıyor. Sefaleti kalıcı hale getirecek bir ekonomik düzeni bize kurtuluş olarak sunmaya çalışıyor. Yoksullukta uzlaşmayacağız. İktidarın bize dayattığı bu kadere teslim olmayacağız. Emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız. Sorunlarımızı görmezden gelen iktidara inat, sorunlarımıza hep birlikte çözüm üreteceğiz. Meslektaşlarımızın taleplerinin taşıyıcısı, emeğiyle geçinen tüm toplumsal kesimlerin gür sesi olacağız.”