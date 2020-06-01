Tiyatroya şiir, sinemaya koltuk

Pandemide işsiz kalan tiyatro ve sinema emekçileri için iki farklı kampanya başlatıldı. Kadıköy Sineması, 'koltuğa isim verme' destek kampanyası başlattı; tiyatrocular için de 'Dayanışmanın 100'ü şiir' kampanyası yapılıyor

Korona virüsü salgını nedeniyle perdelerini kapatmak zorunda kalan tiyatro çalışanları için “Dayanışmanın ”100‘ü Şiir” adlı bir platform kuruldu.

Oyuncu/yönetmen Ali Düşenkalkar, gazeteci/yazar Bahar Çuhadar, oyuncular Tilbe Saran, Çağlar Çorumlu, yapımcı E. Feza Soysal ve İhtiyaç Haritası’ndan sosyal girişimci Mehmet Sarıca olmak üzere 6 kişinin kurduğu platform, salgın nedeniyle meslek hayatı durmuş olan tiyatro emekçilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak, geçimlerini kolaylaştırmak ve dolayısıyla Türkiye’de bağımsız tiyatroyu desteklemek amacıyla kurulan bir dayanışma ağı.

Platform kurucuları, “Son senelerde Türkiye’de tiyatroyu adeta ayağa kaldıran, tamamen kendi imkânlarıyla, sadece tiyatrodan kazandıklarını yine tiyatroya yatırarak var olan bağımsız tiyatrolar bugün, Covid-19 salgınıyla birlikte eşi görülmemiş bir krizin içinde. Virüsün Türkiye’ye gelmesiyle birlikte tüm tiyatrolar kapılarını kapattı. Oyuncusundan dekorcusuna, yönetmeninden teknik ekibine kadar 2 binden fazla tiyatro emekçisi işsiz kalarak evlere kapandı. Türkiye’de, hem nitelik hem de nicelik olarak son senelerde hız kazanan bağımsız tiyatro hareketinin bu krizden en az yarayı alarak çıkması için elimizden ne gelebileceğini düşünen bir grup olarak biraraya geldik. ‘İnsan dayanışmayla yaşar’ diyerek, Dayanışmanın 100’ü Şiir Platformu’nu kurduk.” açıklamasını yaptı.

Oluşum kapsamında, 100 oyuncu değerli şairlerin şiirlerini söyledi. İzleyiciler, https://dayanismanin100usiir.org/ sitesine girerek hem şiirleri dinleyip hem destek olmaya davetliler.

SİNEMADA KOLTUK DESTEĞİ

Kadıköy Sineması da, “Koltuk Destek Kampanyası” başlattı. Sinemadan yapılan açıklamada, “İçinde bulunduğumuz bu dönemde sürecin özellikle sinema sektörü için belirsizliğini sürdürüyor olması, sektörün tüm bileşenlerini uzun vadede karşılaşılabilecek sorunlara karşı önlemler almaya, kısa vadede karşımıza çıkan problemlerle ilgili de çözümler üretmeye sevk ediyor. Bu düşüncelerle, sinemamızda bulunan tüm koltuklarımızın isim haklarını seyircilerimize açmaya karar verdik.

Koltuğa vereceğiniz isim, sinemamızın açık kalacağı uzun yıllar boyunca sinemamızla birlikte yaşayacak. Bu günleri atlattıktan onlarca yıl sonra bile sinemamıza giren herkesi her gün bu 365 isim karşılayacak. Sinemamız açıldıktan sonra özel bir etkinlikte ağırlayacağımız destekçilerimizin isimlerini ilk üç ay boyunca her gösterimden önce de perdede hatırlamaya devam edeceğiz. Koltuk hediye etme imkanıyla istediğiniz herhangi biri için de isim hakkı alabileceğiniz uygulama, seyircilerimizle birlikte sinemaya destek olmak isteyen kurumlara da açık olacak.” denildi.

TUTAR NASIL HESAPLANDI?

Henüz açıklanmış bir tarih olmamakla birlikte sinemanın kapalı kalması ön görülen tarihe kadarki dönemde 2019 yılında (17 Mart – 1 Temmuz) satılan bilet miktarından (29 bin 600 bilet) elde edilen kazançtan dağıtımcı payı (yüzde 50) ve aynı yılın elektrik, su faturaları gibi şu an devam etmeyen giderleri çıkarılarak tutar 365’e (koltuk sayısı) bölündü. Kurumsal desteklerin reklam getirisi de olacağından bireysel desteklerle aynı tutarda olmaması gerektiği düşünülerek yukarıdaki hesaplamayı karşılayacak şekilde 500 TL (Bireysel) ve 800 TL (Kurumsal) olarak iki farklı fiyat tipi oluşturuldu.

GELİR NASIL KULLANILACAK?

“Sinema salonlarının yaz döneminde açılması konuşuluyor olsa da sürecin kısa sürede normalleşmeyeceği şüphesiz. Bir süre salonlarımızın kapasitesini düşürecek olmamız, sağlıklı bir sinema ortamını sağlayabilmek için üstleneceğimiz yeni maliyetler, personel giderleri ve sinema salonlarının hiç az olmayan teknik giderleri bir araya geldiğinde sinemamız açılsa bile gösterimlerin sürdürülebilirliğiyle ilgili ciddi endişeler taşıyoruz” diyen Kadıköy Sineması, “Desteklerinizle elde edilecek kazanç, sürecin görece normale döndüğü döneme kadarki giderlerin karşılanmasına destek olacak, işleyişin normalleşmesi ve sürdürülebilirliği noktasında bir can suyu işlevi görecek.” ifadesini kullandı.

NASIL DESTEK OLUNUR?

Biletiva sitesi üzerinden dilediğiniz kadar koltuk için destek olabilirsiniz. Sinema kapalı olduğu için gişeden destek verilemeyecek. Tüm sorularınız için pr@kadikoysinemasi.com adresine yazabilirsiniz. www.kadikoysinemasi.com/koltuk-destek/

GEZİ İSİMLERİ SİNEMADA

Kadıköy Sineması’nın kampanyasına sosyal medyadan Gezi direnişi desteği geldi. Twitter üzerinden örgütlenip bağış yapanlar, Berkin Elvan’ın adını bir koltuğu verdiler bile. Bu kampanya Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük gibi isimlerle devam ediyor.