“Tezgahlar kapanabilir”

Son yapılan zam ile simit fiyatları 2.5 liradan 3.5 liraya çıktı. Hem simitçiler hem de vatandaş bu fiyat artışına tepki gösterdi. Biz de Kadıköy'deki simitçileri dolaştık, zamlardan nasıl etkilendiklerini sorduk

Gıdadan giyime her alanda yaşanan fiyat artışları, vatandaşları zor duruma sokmaya, kara kara düşündürmeye devam ediyor. Yeni bir güne gözlerimizi artık zamlarla açıyoruz. Kahvaltı sofralarının, öğrencinin ve dar gelirlinin vazgeçilmezi olan simit de geçtiğimiz hafta bir lira zamlanarak 3,5 lira oldu. Simite yapılan zammın ardından simitçileri dolaştık, zamlardan nasıl etkilendiklerini, müşterilerin tepki gösterip göstermediğini, satışların düşüp düşmediğini sorduk.

“SATIŞLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ”

Simit tezgahında 6 yıldır çalıştığını, en zorlandığı zamanın şu an olduğunu dile getiren Hasan Özdemir, “Her şey zaten zamlanıyor. Simitin 3 buçuk olduğunu duyup simiti tezgaha bırakıp giden de oluyor. Önceden günlük 150 simit alıyorduk. Şu an günlük 100 simit geliyor. Onun da 70'i anca satılıyor. İşler yarı yarıya düştü. Artık askıda simit için para bırakan da yok. Bırakan çıkar mı onu da bilmiyorum. Çalışan olduğum için günlük alıyorum. Eğer işler kötü giderse günlüğüm düşecek. Belki belirli bir dönem tezgah bile kapanabilir. İşte o zaman ne yaparım bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“İLK DEFA BİR SİMİTİ ÜÇE BÖLDÜM”

Ergül Şahan da şunları söyledi: “Vatandaşa simitin 3.5 lira olduğunu söylediğimde bırakıp gidiyor almıyor. 3 tane alan şu an bir tane alıyor. Sabahları okula ve işe giden müşterilerim vardı. Şimdi onları göremiyorum. Üç kişi bir simit aldı. O simiti bana üçe böldürdüler. İki simit alın dedim, ‘Hayır abi paramız bu kadar’ dediler. İlk defa bir simiti üçe böldüm. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Ama şu an gerçekten kimsenin cebinde para yok. Şimdi günlük 60-70 simit alıyorum. Aldığım simit sayısı yarı yarıya düştü. Onun da 50 ya da 55'ini anca satabiliyorum. Tezgaha kira veriyorum. Kirayı zar zor çıkarıyorum. Bankalara borçlar var. Evimde kira. Hayatımız zor.”

“TEZGAH KAPANABİLİR”

“Zaten iş güç yoktu. Satış yapamıyorduk. Bir de 3 buçuk oldu işler tam durdu” diyen Metin İnce, “Simit 2 buçuk olduğunda 100 tane simit alıyorduk. 3 buçuk olunca 60 tane aldık. Hepsini satamadım. Bugün de 50 tane aldım. Şu an saat 14.30, yarısından fazlası tezgahta duruyor. İki tane yerine bir tane alan, simitin fiyatını duyunca almadan giden de var. Vatandaş isyan ediyor. Emekli parası yetmediği için burada da çalışıyorum. Günlük alıyorum. Böyle giderse günlük düşecek. Çünkü tezgah sahibine bir şey kalmayacak. O zaman neden tezgahı açsın ki. Eğer buradaki iş giderse o zaman ne yaparım bilmiyorum.” sözleri ile yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.

“GİDİŞAT HİÇ İYİ DEĞİL”

Simite yapılan zam hakkında görüşünü aldığımız Yıldırım Akın, “Şu an her şeye zam yapılıyor. Simitçiler de vatandaş da ayakta kalmak için çabalıyor. Herkes ay sonunu getirmeye çalışıyor. Ekmekte, yağda, ette, suda...her şeye fahiş zamlar yapılıyor. Gidişat hiç değil” derken Selen Adal da şunları söylüyor: “Şu an simit bir gösterge. Her şeye korkunç bir şekilde zam geldi. 30 TL'ye aldığım sıvı yağ 10 gün sonra 50 TL oldu. Asgari ücret ile geçinenler nasıl ayakta kalacak. Kıt kanaat geçinenler ne yapacak.”