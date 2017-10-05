TESAK’ın çalışma saatleri uzatıldı

Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nin (TESAK) çalışma saatleri uzatıldı. Kullanıcılar sabah 09.00’dan gece 21.00’e kadar kütüphaneyi kullanabilecek

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nin (TESAK) çalışma saatleri kullanıcıların talepleri doğrultusunda değiştirildi. Geçtiğimiz dönem akşam 18.00’e kadar açık olan TESAK’ın, 2017-18 etkinlik sezonuyla beraber çalışma saatleri (Salı-Pazar günleri) 09.00-21:00 olarak uzatıldı. Değişikle beraber vatandaşlar 12 saat boyunca kütüphaneden faydalanabilecek.

Yeni uygulamayla beraber, test çözme salonu ile araştırmacı salonları iki bölüme ayrılırken, araştırma yapmak isteyen vatandaşların kullanabileceği masa sayısı da arttırıldı. Başka bir yeni uygulama olan masa numarası sistemiyle de kütüphaneye giriş çıkışlar kontrollü hale getirildi. TESAK koleksiyonunda yer alan 20.000 nüshayı geçkin süreli yayının katalog çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Katalogda her süreli yayının “İçindekiler” listesi yer alıyor, kelime bazlı arama yapıldığında yazar ve makalelere ulaşılabiliyor.

Ayrıca, Diken, Güleryüz, Âyine, Resimli Ay gibi mizah dergilerinin de yer aldığı eski Türkçe süreli yayınların da kataloglama ve dijitalleştirme çalışmalarına da başlandı.

MÜZİK ARŞİVİ HAZIRLANIYOR

TESAK’ın kütüphanecilik ve arşivcilik disiplinlerinin güncel çalışmalarını takip ederek kullanıcılarına açmayı hedeflediği ilk şahıs arşivi, Nuri Halil Poyraz müzik arşivi. Poyraz, Muzika-yı Humayûn’da öğrenimini tamamlayan değerli bir bestekâr olan Poyraz, uzun yıllar saray fasıl heyetinde hanendelik yaptı. Büyük bir kısmı müzik notalarından oluşan bu küçük ve zengin arşivde, gazete kupürlerinden eski Türkçe matbu müzik kitaplarına, Beethoven biyografisinden posterlere kadar çeşitli formlarda malzemeye ulaşmak mümkün. Müzik tarihi çalışmalarına katkı sağlaması umulan arşivin katalog ve dijitalleştirme çalışmaları devam ediyor.