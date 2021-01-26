“Tedbirler alınsın, iş yerlerimiz açılsın”

Kafe ve bar çalışanları ile esnaf Kadıköy’de eylem düzenleyerek, üç aydan beri kapalı olan iş yerlerinin açılmasını ve yasakların bir an önce kaldırılmasını istedi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında restoran, kafe ve barlar 20 Kasım 2020’den beri sadece paket servisle hizmet verebiliyor. Aradan geçen üç ayın ardından birçok işletme tamamen kapanırken, bazıları da güçlükle ayakta kalmaya çalışıyor. Eğlence ve yeme-içme sektörünün yoğun olarak hizmet verdiği Kadıköy’de de yüzlerce esnaf ve binlerce çalışan mağduriyet yaşamaya devam ediyor. Restoran ve kafelerin tedbirler alınarak yeniden açılmasını isteyen esnaf ve çalışanlar Kadıköy’de düzenledikleri basın açıklamasıyla bir kez daha yetkililere seslendi.

“TALEPLERİMİZE YANIT VERİLMEDİ”

Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması, Otel ve Turizm İşçileri Sendikası ile İstanbul Turizm ve Aşçılar Derneğinin Süreyya Operası önünde düzenlediği eyleme Kadıköy Esnaf Dayanışması, Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği, Beşiktaş Esnaf Derneği ve Avcılar Kafe Bar İşletmeleri Derneği üyeleri de katıldı.

Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması adına okunan basın açıklamasında, hükümetin kafe ve bar emekçilerinin taleplerine yanıt vermediği ifade edilirken, şöyle devam edildi: “İş yerlerini kapatmak bizi açlığa mahkum etmek demektir. Ya hayatımızı idame ettirecek bir destek sağlayın ya da işyerlerini açın. İşyerlerinin açılmaması demek, sosyal güvencemizin olmaması ve bizi açlığa mahkum etmeniz demektir. Milyonlarca insanın içinde olduğu bir sektör yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.”

“HES KODU İLE GİRİLSİN”

Açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının verileri hatırlatılarak, 180 bin işyerinin kapatıldığı ve yaklaşık 2 milyon insanın işsiz kaldığı bilgisi de paylaşıldı. Eylemde, iş yerlerinin açılmasının önünde bir engel olmadığı vurgulanırken şu öneriler dile getirildi: “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 13 Ocak’ta kongreleri başladı, kalabalık salonlarda kongreler yapılabiliyor. HES kodu ile toplu taşıma araçlarına biniliyorsa ve kapalı yerlere giriliyorsa, siyasi partiler kongre yapabiliyorsa kafeye, bara ve lokantaya da gidilebilir. İşletmelerin bir an önce açılmasını istiyoruz. Bir an önce işimize dönmek istiyoruz. Çalıştığımız işyerlerinde alınması gereken tüm tedbirleri alalım, işyerleri açılsın, yasaklar kalksın.”

“ESNAF 2021’İ ÇIKARAMAYABİLİR”

Eylemde esnaf adına basın açıklamasını Aydoğan Dülger okudu. Otellerin ve kayak merkezlerinin açık olduğunu söyleyen Dülger, şöyle devam etti “Cumhurbaşkanı ‘Dükkanlar kapanıyor diyorlar, kapanan dükkan yok, birileri buradan nemalanmak istiyor’ diyor. Cumhurbaşkanı isterse kapanan dükkanların listesini verebiliriz. Birçok işyeri kredi çekerek ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak birçok işletme de 2021 yılını çıkaramayabilir. Kapanan dükkan sayısı katlanarak artacaktır.”

Dülger hükümete seslenerek esnaf adına şu talepleri sıraladı:

- İş yerlerimiz için saat kısıtlaması kaldırılmalı. Yeme-içme sektöründe çalışanlar gün içerisinde sayıca fazla insanla temas ettiği için, aşılamada öncelik grubu içerisine alınmalı.

- Faaliyette olmayan bir işyerinden ya kira alınmamalı ya da kira işyerini kapatanlar tarafından karşılanmalı. Her iş yerine kapalı olduğu süre kadar kira yardımı yapılmalı.

-Çalışanlarımıza verilen kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı yetersiz. Çalışanlarımıza işyerleri kapalıyken ve bir gelirimiz yokken maaş ödeme gücümüz yok. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı asgari ücret düzeyine çekilmeli.

-Tekel bayilerine dönük, saat 22.00’den sonra alkol satış yasağı kaldırılmalı.

- Esnaf 2020 yılında vergilerini ödeyemedi. 2020 yılındaki tüm vergiler yapılandırılarak 2022 yılına ertelenmeli.

-Esnaf işyerlerinin kapalı olduğu dönemde kredilerle ayakta durmaya çalışıyor, çektiği kredileri de ödeyemiyor. Esnafa yönelik bir sicil affı çıkarılmalı, kredilerin yapılandırılabilmesi için bir düzenleme yapılmalıdır.