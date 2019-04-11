Tazminat davasında başa dönüldü!

Kadıköy’ün en önemli arazilerinden Meteoroloji arsasına yapılan gökdelen projesiyle ilgili Kadıköy Belediyesi ile Taş Yapı arasındaki davada başa dönüldü

Göztepe’deki Meteoroloji arsasına yapılan “Four Winds” projesinde Kadıköy Belediyesi ile Taş Yapı arasındaki davada yeni gelişme yaşandı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi verdiği tartışmalı kararla süreci başa döndürdü. Mahkeme Yargıtay kararını görmezden gelerek belediyenin tazminat ödemesine karar verdi.

101 MİLYON 44 MİLYONA İNMİŞTİ

Kadıköy’ün en önemli alanlarından Göztepe’deki 44 bin 783 metrekarelik Meteoroloji arazisine dört gökdelen yapan Taş Yapı, belediyenin “inşaatı hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle” durdurarak kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle Kadıköy Belediyesi’ne tazminat davası açmıştı. Firmanın 5 milyon lira maddi, 1 milyon lira da manevi tazminat davası mahkemece tayin edilen bilirkişi tarafından tartışmalı biçimde 88 milyon 493 bin 97 lira olarak belirlendi. İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 08.11.2016 tarihli kararıyla bilirkişi raporunda belirtilen rakamın da üstüne çıkarak Kadıköy Belediyesi’nin firmaya 101 milyon 859 bin 43 lira 16 kuruş maddi tazminat ödemesine karar verdi.

Kadıköy Belediyesi tazminat kararına itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, firmanın işin tamamına yakınını kredi kullanarak yaptığı ve finansman gider artışından kaynaklı zarar istemesinin mümkün olmadığını belirterek, maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne, manevi tazminat talebinin ise reddine karar verdi. Böylece tazminat miktarı 44 milyon 159 bin 487 liraya indi.

101 MİLYON + 4 YILLIK FAİZ!

Dava Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Yargıtay, Kadıköy Belediyesi’nin kamu kurumu olduğunu, eylemlerinin kamusal nitelik taşıdığını belirtti. Tüm inşaat süreçlerinin belediyelerin inceleme ve denetimine tabi olduğunun altını çizdi. Belediyenin inşaatın gecikmesine ve maliyet artışında sebep olduğu iddiasının tespiti için İdare Mahkemesi’nin yetkili olduğunu belirtti. Yargıtay 13 Mart 2018’de Bölge Adliye Mahkemesi’nin tazminat kararını oy birliği ile bozdu. Firmanın tekrar hukuki süreç başlatmasıyla dava İstanbul 7. İdare Mahkemesi’ne taşındı.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi dört yıldır süren tazminat davasında başa dönerek belediyenin tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay kararının aksine karar veren mahkeme, belediyenin “haksız ve hukuka aykırı eylem ve işlemleri” nedeniyle davacı şirketin “inşaatı zamanında bitirememesi, ilave krediler kullanmak zorunda kalması, inşaattaki bağımsız bölümlerin satılamaması nedeniyle öz finansmandan yoksun kaldığı” sonucuna vardı. 101 milyon 859 bin TL maddi tazminatın ilk davanın açıldığı 2015 yılından itibaren işleyecek faiziyle birlikte ödenmesine 4 Mart’ta oybirliğiyle karar veren mahkeme istinaf yolunu açık bıraktı.

Kadıköy Belediyesi İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacak.