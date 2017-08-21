Taşköprü Caddesi trafiğe açıldı

Marmaray çalışmaları kapsamında yenilenmek üzere yaklaşık 4 ay önce trafiğe kapatılan Taşköprü Caddesi yenilenerek yeniden trafiğe açıldı

Marmaray çalışmaları kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Haydarpaşa-Gebze güzergâhında eskiden 2 hat olan tren yolu 3 hata çıkarılıyor. Köprüler ve alt geçitler, 3 hatlı demir yolu geçişine uygun olarak yapılmadığı gerekçesiyle yenileniyor. Şimdiye kadar birçok köprü ve geçit yıkılarak projeye uygun şekilde yenilendi. Projeye uygun hale getirilen köprülerden biri de karayolu Taşköprü Caddesi üzerinde bulunan karayolu köprüsü.

ERKEN TAMAMLANDI

Mayıs ayını başında trafiğe kapatılarak yıkılan Taşköprü Caddesi’nin de yapım ve onarım işleri tamamlandı. Köprünün onarım ve imalat projesini Marmaray projesini yürüten KKC üstlendi. 6 ay sürmesi beklenen onarım projesi yoğun çalışmalar sayesinde 4 ayda bitirildi. Hızlı tren projesine uygun olmadığı için yıkılarak yeniden yapılan köprüde asfaltlama çalışmaları yapıldı, yeni bariyerler konuldu.

Haydarpaşa-Gebze arasında çalışan banliyö trenlerinin altından geçerek Haydarpaşa Garı'na ulaşmasını sağlayan bu köprü, aynı zamanda yoğun trafik akışının da olduğu bir güzergâhta bulunuyor. Rasimpaşa Mahallesi Hayrullah Efendi Sokak ve Acıbadem Mahallesi Fıstıklı Çıkmazı Sokak hizasında bulunan köprü trafiğe kapatıldığı için ara sokaklarda trafik sorunu yaşanıyordu. Caddenin trafiğe açılmasıyla birlikte araç sürücüleri normal güzergahları kullanabilecek.

Rasimpaşa Mahallesi’nde yer alan Uzun Hafız Sokak Köprüsü ve Halitağa Caddesi Köprüsü de geçtiğimiz aylarda yenilenerek hizmete açılmıştı.