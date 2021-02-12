“Tarihin en hukuksuz günleri”

Boğaziçi eylemlerini değerlendiren Öğrenci Sendikası üyeleri, verilen cezaların hukuksuz olduğuna dikkat çekerek geri adım atılması gerektiğini söylüyor

Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından birçok öğrenci, atamaya yoluyla yapılan bu rektör değişimine karşı çıkıyor. Rektörlük önünde düzenlenen eylemler kısa sürede tüm yurda yayıldı. Öğrenciler ise bu kararın geri çekilmesinde ısrarcı. Öğrenci Sendikası üyeleri Ulaş Karaağaç ve İlayda Cantaş, protestolar ve bu sırada yaşanan şiddetle ilgili gazetemize konuştu.

“ÜNİVERSİTE İRADESİNİ TANIMADILAR”

Öğrenci Sendikası üyesi Ulaş Karaağaç, Melih Bulu’nun rektör olarak atanması hakkında şunları söylüyor: “Tek bir adamın tek bir kararıyla alınmış, üniversite iradesini tanımayan, üniversiteyi kendi kalıplarına sokma çabalarının bir yansıması olarak görüyorum bu kararı. Melih Bulu’nun rektör olarak atandığı ilk günden beri öğrencilere yöneltilen suçlamalar kimin haklı olduğunu göstermek için yeterli. Boğaziçi Üniversitesi tarihinin en hukuksuz günlerini yaşarken, hukuk fakültesi açılacağının ilan edilmesi de bizim için manidar oldu.”

Öğrenci Sendikası olarak bu süreçte yürüttükleri faaliyetlere de dikkat çeken Karaağaç, “Bulunduğumuz tüm şehirlerde ve üniversitelerde Boğaziçi öğrencilerinin haklı taleplerini savunduk. Ev hapsine ve tutuklama kararı çıkan arkadaşlarımız hakkında imza kampanyası başlattık. Biliyoruz, bizi bizden başka kurtaracak herhangi bir güç yok. Hiçbir öğrenci yalnız kalmayacak diye yola çıkmıştık, görevimizin başındayız. Önümüzdeki günlerde de haklı taleplerimiz için tüm mecralarda sesimizi yükseltmeye, sıra arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Melih Bulu isimli atanmış rektörün istifa etmesini istiyoruz.” diyor.

“REKTÖR OKUL TARAFINDAN SEÇİLMELİ”

Boğaziçi eylemleri sırasında üniversite öğrencileri olarak birden çok hukuksuz muamele ve hedef gösterme ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Öğrenci Sendikası üyesi İlayda Cantaş, “Tüm bu baskılara rağmen bizler kayyum rektörler üniversitelerden gidene, rektörler okul bileşenlerince seçilene dek mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.” diyor. Üniversitelerin bilimin, özgür düşüncenin yeniden üretildiği yerler olduğuna dikkat çeken Cantaş, şunları söylüyor: “Üniversitelerimizin özgür, özerk yapısına yönelik saldırıların karşısında durmak, üniversite öğrencileri olarak bizlerin en temel talepleri arasında yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atanmasıyla birlikte gelişen süreç bir kez daha göstermiştir ki üniversite rektörleri okul bileşenleri tarafından seçilmelidir. Üniversite öğrencileri olarak bu süreçte kayyum rektörlerin istifa etmesini, süreç boyunca gözaltına alınan ve tutuklanan arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz.”



