Tarihi lise yıkılıyor

Deprem riski taşıdığı belirlenen Erenköy Kız Anadolu Lisesi’nin yaz tatilinde yıkılması kesinleşti. Yeni okulun 16 ay içinde tamamlanması hedefleniyor

İstanbul Valiliği bünyesinde 2006 yılında kurulan “İstanbul Proje Koordinasyon Birimi” (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul’da deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında İstanbul’da deprem riski taşıyan birçok kamu kurum ve kuruluşu yıkılarak yeniden yapılıyor. Kadıköy’de bulunan Atatürk Fen Lisesi, Melahat Şefizade Ortaokulu ve Feneryolu Halk Eğitim Merkezi de bunlardan bazıları. Erenköy Kız Lisesi’nin de depreme dayanıksız olduğu ve yeniden yapılmasına karar verildi.

PROJEDE NELER VAR?

2018 yılının Kasım ayında ihalesi yapılan ve şubat ayında yıkımına karara verilen proje, öğrencilerin eğitimini etkilememesi için yaz tatili dönemine ertelendi. Projenin 16 ay içinde bitirilmesi planlanıyor. Bu süre zarfında öğrenciler başka bir okulda eğitimlerine devam edecek ancak bu okulun adı henüz netlik kazanmış değil.

Yeni yapılacak lisede 33 adet derslik, 2 adet resim dersliği yer alacak. Yeni projede ayrıca konferans salonu yapılması planlanıyor. Tarihi lisenin bahçesinde çok sayıda anıt ağaç bulunuyor. Bu ağaçların nasıl korunacağı ise merak konusu.

“KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ”

Erenköy Kız Liseliler Derneği’nden aldığımız bilgilere göre; bahçedeki ağaçlara zarar verilmeyeceği ancak yerinden çıkarılması gereken ağaçların yeniden bahçenin başka bir noktasına dikileceği belirtildi. Derneğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Toplantıda mezunlar olarak okulumuza ve tarihimize bağlılığımızı, bahçemizin ve özellikle envanteri çıkarılmış olan ağaçların korunmasının çok önemli olduğunu belirttik.Dernek olarak konunun takipçisi olacağız. Mimar-mühendis üyelerimizden bir takip komitesi oluşturacağız, ağaç envanterimizi de ayrıca takip edeceğiz. 33 derslikli okul binası, konferans salonu, kütüphane ve okula ait kapalı spor salonu yapılacak projede deprem riski olmadan genç fidanların eğitim görecek olması en önemli husus.”

MEZUNLAR SON DEFA BULUŞUYOR

Erenköy Kız Lisesi mezunlarının geleneksel buluşması da yıkımdan önce son defa gerçekleşecek. 28 Nisan Pazar günü gerçekleşecek mezunlar buluşmasına dair şunlar paylaşıldı: “Biz buna alışığız, küllerimizden yeniden doğarız. Bildiğimiz, yaşadığımız, koridorlarında, bahçelerinde koşturduğumuz okulumuzun mezunlar gününde son kez buluşalım.”

LİSESİN ASIRLIK TARİHİ

Göztepe Ömerpaşa Sokağı’ndaki Şehremini Rıdvan Paşa’nın köşkü, paşanın bir cinayet sonucu öldürülmesiyle Mabeyinci Faik Bey’e satılır. Köşkü 7500 altına Faik Bey’den alan Maarif Nezareti 1911’de Kız Numune Mektebi’ni açar. Okul 1916’dan itibaren Erenköy İnas Sultanisi adıyla yani kız lisesi adıyla hizmet verir. Okulun yatakhane binası olan Topçu Reisi Hacı Hüseyin Paşa Köşkü de Maarif Vekilliği tarafından son sahibi 5. Murad’ın kızlarından Hatice Sultan’dan satın alınarak okulun yatılı kısmına eklenir. Okul 1945 yılında çıkan yangın sonrasında eğitime bir süre ara verir. 1955’te şimdiki binasında eğitime başlar. 1990’dan sonra okula yatılı öğrenci alınmaz. Tarihi Rıdvan Paşa Köşkü de İtalyan mimarisi örneklerindendi. Duvarları, boy aynaları, salonları, heykelleri ile ünlü olan bu köşkün tavanları nakışlı avizelerle süslüydü.