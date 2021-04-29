Tarihi lise yeni binasına kavuşacak

İki yıl önce yenilenmek üzere yıkılan Erenköy Kız Lisesi’nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Erenköy Kız Liseliler Derneği Başkan Yardımcısı Elif Sungur, tarihi lisenin yeni binasının yaklaşık iki ay sonra tamamlanacağını söyledi

İstanbul Valiliği bünyesinde 2006 yılında kurulan “İstanbul Proje Koordinasyon Birimi” (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul’da deprem riski taşıyan birçok kamu kurum ve kuruluşu yıkılarak yeniden yapılıyor. Depreme dayanıksız olduğuna karar verilen Erenköy Kız Lisesi de 2019 yılında yıkılmıştı. Yeni yapılan lisede 33 adet derslik, iki adet resim dersliği yer alıyor. Yeni okul binasında ayrıca konferans salonu da yapılıyor.

ÇALIŞMALAR NE AŞAMADA?

Geçtiğimiz hafta mezunlar gününü düzenleyen Erenköy Kız Lisesiler Derneği yetkilileri projenin takibini de sürdürüyor. Erenköy Kız Lisesiler Derneği Başkan Yardımcısı Elif Sungur çalışmalar hakkında gazetemize bilgi verdi. Kütüphane, spor ve konferans salonundan oluşan modern kampüsün yapımının salgın koşullarından etkilendiğini ifade eden Sungur, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

İnşaatın iki ay sonra bitebileceğini aktaran Sungur, şu bilgileri paylaştı: “Okul iki aya kadar bitecek gibi görünüyor. Bütün kaba işi tamamlanmış. Ana okul binasında üst kattan başlayarak aşağı doğru sınıfların içindeki öğrenci dolaplarını takıyorlar, sıraların gelmesini bekliyorlar. Su tesisatı, elektrik, jeneratör vb. her şey bitmiş durumda. Sadece ince mobilya işleri ve bahçe düzenlemesi kalmış. Dolayısıyla pek bir iş yok ve iki aya kadar bitmesi söz konusu. Teknik müdür, pandeminin biraz yavaşlattığını söyledi. Ama bizim de gördüğümüz, oldukça iyi ilerlemişler. Örneğin konferans salonunda ışık düzenleri, barkovizyonlara kadar takılmış durumda. Spor salonunda bütün düzenlemeler tamamlanmış sadece tribünlere misafirlerin oturacağı koltukların takılması kalmış. Kütüphanede inşaat bakımından bütün işlemler bitmiş, kütüphane raflarının mobilya tarzındaki eksiklerinin giderilmesi kalmış.”

“AĞAÇLAR KORUNUYOR”

Tarihi lisenin bahçesinde bulunan anıt ağaçların nasıl korunacağı merak konusuydu. Okulun bahçesindeki tüm ağaçların tek tek muhafaza edildiğini söyleyen Sungur, şöyle devam etti: “Bahçe düzenlemesiyle ilgili olarak da ağaçlar gayet iyi duruyor. Zaten projede işaretlenmişti onlar. Ayrıca teslim alınandan daha fazla sayıda ağaçla teslim etmek konusunda bir sözleşme yapılmış valilik tarafından müteahhit kuruluşla. Dolayısıyla bir sorun gözükmüyor, her şey yolunda ve iyi gidiyor. İnşaat bittiğinde 700’den fazla ağaçla süslenmiş geniş bahçe tekrar Erenköy Kız Liseli genç fidanların hizmetinde olacak. Erenköy Kız Liseliler Derneği’nin 75. Kuruluş yıldönümü anısına çevre düzenlemesine uygun şekilde bahçeye 75 ağaç dikmeyi planlıyoruz.”

ÜÇÜNCÜ KUŞAK BİNA

İlk mezunlarını 1919-1920 eğitim öğretim döneminde veren Erenköy Kız Lisesi, Türkiye’de kadınların yüksek düzeyde eğitimi için 100 yılda on binlerce mezun verdi. Şu an yapımı devam eden okul binası tarihi lisenin üçüncü kuşak okulu olacak. Lise ilk olarak, Göztepe Ömerpaşa Sokağı’ndaki Şehremini Rıdvan Paşa’nın köşkünde eğitim vermeye başladı. Okul 1916’dan itibaren Erenköy İnas Sultanisi adıyla yani “kız lisesi” adıyla hizmet verdi. Okulun yatakhane binası olan Topçu Reisi Hacı Hüseyin Paşa Köşkü de Maarif Vekilliği tarafından son sahibi 5. Murad’ın kızlarından Hatice Sultan’dan satın alınarak okulun yatılı kısmına eklendi. 1945 yılında Rıdvan Paşa Köşkü’nde çıkan yangın sonrasında eğitime 1945-1955 yılları arasında Mehmet Efendi Köşkü’nde devam edildi. 1955’te ise 2019 yılında yıkılan binada eğitime başlandı. 1990’dan sonra okula yatılı öğrenci alınmadı.