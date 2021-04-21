Tarihi köprü Haydarpaşa’ya taşındı

Beş yıl önce Marmaray Projesi nedeniyle sökülmek zorunda kalınan Uzun Hafız Sokak’taki tarihi köprü, aslına sadık kalınarak yeniden yapıldı. Haydarpaşa Garı arazisine kurulan köprü, 2010 yılında tescillendi

Marmaray projesi ve yenileme çalışmaları nedeniyle Haydarpaşa-Gebze arasındaki tarihi köprülerin ve üst geçitlerin büyük bir kısmı yıkılmış ve yerine yenileri inşa edilmişti. Kazı ve zemin düzeltme çalışmalarının devam ettiği tren yolunda bazı tarihi yapılar taşınmak zorunda kaldı. Rasimpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Uzun Hafız Sokak’taki köprü de bu yapılardan biriydi.

Tamamen eski işçilik yöntemiyle ve kesme taştan yapılan köprüyü oluşturan taşlar tek tek sökülerek numaralandırılmıştı. Marmaray projesini yürüten şirket yetkilileri, köprünün fiziksel değişiklikler nedeniyle söküldüğünü, yapılan işlemler sonrasında köprünün orijinal haline sadık kalınarak Haydarpaşa arazisine yeniden inşa edileceğini ifade etmişti. Aradan geçen beş yılın ardından tarihi köprü nihayet kullanılır hale getirildi. 2010 yılında tescillenen tarihi köprü Haydarpaşa Garı arazisine taşındı.

Proje kapsamında Halitağa Caddesi’ndeki ve Erenköy’deki tarihi köprüler de sökülmüştü. O yıllarda yapılan açıklamalarda bu köprülerin de aslına uygun bir şekilde korunacağı ve yeniden yapılacağı belirtilmişti.

2010’DA TESCİLLENDİ

Marmaray hattı üzerinde köprü, istasyon, lojman ve daha pek çok yapı bulunuyor. Bunların bir kısmı yıkılsa da bazıları varlığını koruyor. Bu yapılar 11 yıl önce tescillenerek koruma altına alınmıştı. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ve Mimarlar Odası 2007 tarihinde ilgili koruma kurullarına başvuruda bulunarak, Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arası demiryolu hatlarının Endüstriyel Demiryolu Mirası kapsamında koruma altına alınmasını talep etmişti. Haydarpaşa Tuzla arası demiryolu hattı ve tesislerini değerlendiren İstanbul 5 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 05.07.2010 tarih 2655 sayılı kararı ile Haydarpaşa Tuzla arasındaki birçok demiryolu yapısını (üst geçit köprü) ve parseli tarihi eser ve sit alanı olarak tescilledi.

TCDD’NİN SORUMLULUĞUNDA

Haydarpaşa Gebze arasında 27 adet gar, istasyon ve durak tesisi mevcut. Marmaray’ın faaliyete geçmesiyle beraber eski istasyonlar da atıl hale geldi. En son Göztepe İstasyonu’nun restorasyon çalışmaları yapılmıştı. İki yıl önce sorularımıza yanıt veren Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, istasyonların akıbeti hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

“Marmaray Projesi kapsamında yenileme, güçlendirme veya restorasyon faaliyetleri gerçekleştirilmiş olanlar da dahil olmak üzere, Gebze-Halkalı banliyö hattı güzergahı boyunca hat üzerinde bulunan eski istasyon binalarına ilişkin her türlü tasarruf tamamıyla TCDD uhdesindedir. Bu istasyonların proje kapsamında veya sanatsal ve kültürel faaliyetlerde kullanımı için işlevsel hale getirilmesi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi yine TCDD talebi doğrultusunda gerçekleştirilebilir.”