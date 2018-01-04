Tarihi iskelede restorasyon devam ediyor

Tarihi Kadıköy Beşiktaş-Adalar İskelesi’nde başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları sürüyor

Yaklaşık 4 ay önce Tarihi Kadıköy Beşiktaş-Adalar İskelesi’nde başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. 1. Derece Tarihi Eser statüsünde olan iskelenin restorasyon çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor. Koruma Kurulu’nun onaylı projesine uygun olarak yürütülen yenileme çalışmalarının önemli bir kısmı tamamlandı. Proje sorumlularının verdiği bilgiye göre çalışmaların tamamının 2 ay sonra tamamlanması hedefleniyor.

SÜSLEMELER YAPILIYOR

İskele içindeki bekleme salonları elden geçirilerek, taşıyıcı kolun ve kiriş sistemleri güçlendiriliyor. İskelelerin zemin tesviyeleri ve doğal taşla kaplanması, bina iç ve dış cephe bölme duvarlarının sıva, tamir, bakım-onarım işleri devam ediyor. Tarihi yapının çatısı ise tamamen yenilendi. Çatının tümüyle yenilenmesinin yanında , iskelelerin tarihi dokusuna uygun kalem ve çini işlemleri de sürüyor. Daha önce yapılan restorasyon çalışmalarında ilave edilen kısımlar yıkılacak orijinal haline getiriliyor. Elektrik pano ve hatları ile aydınlatma sistemlerinin tamamen yenilenmesi, bayrak direklerinin yenilenmesi ve yolcu bekleme salonlarının iklimlendirilerek yolcu konforunun üst seviyeye çıkartılması sağlanacak. İskelenin doğramalarının tamamı da yeniden yapılıyor.

KUBBELER YENİDEN YAPILDI

İlk inşa edildiği yıllarda vapurların yanaştığı tarafta iki kubbesiyle dikkati çeken Beşiktaş-Adalar iskelesine yapılan yenileme çalışmalarıyla kubbeler yeniden yapıldı. Zaman içerisinde zarar görerek tamamen tahrip olmuş kubbeler aslına uygun olarak yeniden inşa edilip hava şartlarına karşı kurşunla kaplandı.

“İSKELENİN ÜST KATI OFİS OLACAK”

İskelenin ikinci katı bir süre “Deniz Yıldızı” adlı kafeteryaya kiralanmıştı. Çalışmaların bitirilmesiyle tarihi iskelenin ikinci katı Şehir Hatları çalışanları için ofis olarak düzenlenecek.

Eski İskele olarak bilinen tarihi iskele, onarım sırasında ortaya çıkarılan kitabesine göre 1926 yılında inşa edilmiş. Bugün bu iskeleden Beşiktaş’a, Adalar’ a vapur seferleri yapılıyor. 1959’da kapsamlı bir onarım gören iskele, 1984–1986 yılları arasında ikinci bir onarım geçirdi. Bu onarımlar iskelede bazı değişikliklere yol açtı. Yapı son olarak 1995’te restore edilmişti.