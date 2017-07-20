Tarihi iskelede restorasyon devam ediyor

Moda İskelesi’ndeki restorasyon çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin denetiminde devam ediyor. Hatalı restorasyonla gündeme gelen iskeledeki çalışmaların 3 ay sonra bitirilmesi planlanıyor

Kadıköy’ün ve İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından biri olan Moda İskelesi yaklaşık 2 yıldır restorasyon muamması ile baş başa. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan (İBB) tarihi Moda İskelesi’nde ilk olarak hatalı restorasyon yapıldığı ortaya çıkmıştı. Mimarlar Odası ve Kadıköy Belediyesi’nin ayrı ayrı yaptıkları incelemeler sonucunda, binaya maddi hasar verildiği, terasın kapalı alanla birleştirildiği, yolcu giriş kapılarının kapatıldığı, ahşap doğramaların PVC ve yekpare cama dönüştürüldüğü, çatıya çinko mutfak bacası eklendiği, cepheye klimalar konduğu saptanmıştı.

TMMOB Mimarlar Odası ve Kadıköy Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu’nun (KUDEB) yaptığı itirazlar sonrasında iskelede yürütülen yenileme durdurulup gerekli incelemeler yapıldı. İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının yaptığı işlemler sonucunda; Moda İskelesi’nin 6 ay içinde aslına uygun haline getirilmesine karar verildi. Henüz tamamlanmayan çalışmaların 3 ay daha sürmesi bekleniyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Birinci grup eski eser olan Moda İskelesi’nin restorasyon projesi, İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.02.2017 tarih ve 4296 sayılı kararıyla onaylandı. mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olan binanın; restorasyon ruhsatı da, 26. maddeye göre İBB tarafından düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri tarafından yürütülen çalışmalar ise devam ediyor. Kadıköy sınırları içinde olan Moda İskelesi’nde yapılan çalışmalar Kadıköy Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından da belirli aralıklarla kontrol ediliyor.

ÇEVRESİ ARAŞTIRILACAK

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun şubat ayında aldığı karar ile bugüne kadar hiç konu edilmeyen bir konunun araştırılmasına karar verdi. Kurul, Moda İskelesi’nin çevresinin kara bağlantısına kadar zemin kaplama malzemesinin araştırılmasını öngördü. Kurul geçtiğimiz ay yaptığı toplantıda ise Moda İskelesi’nin kara bağlantısına kadar yapılacak kazının Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde yapılması kararını aldı.

NASIL KULLANILACAK?

Moda İskelesi’nde Neffes Moda Cafe isimli bir işletme açılmıştı. Yaklaşık bir yıl boyunca iskelede hizmet veren kafenin tabelası Kadıköylülerin itirazları sonucu indirilmişti. İskeledeki restorasyonun bitmesinden sonra ise tarihi binanın yeniden kafe olarak kullanılıp kullanılmayacağı tartışma konusu. TMMOB Mimarlar Odası Kadıköy Şube Başkanı Saltuk Yüceer, İstanbul’da deniz yoluyla yolcu taşımacılığında önemli bir görev üstlenen Moda İskelesi’nin devre dışı bırakıldığını söyleyerek, İBB’nin, iskele binasının vapurların ve gemilerin yanaşmasına uygun olmadığı gerekçesiyle binanın tesis olarak kullanılması için Koruma Kurulu’ndan izin istediğini aktardı. Yüceer, “Mimarlar Odası olarak konuyu dikkatle ve hassasiyetle takip ederek, 100 yıllık geçmişe sahip Moda İskelesi’ne sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.