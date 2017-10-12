Tarihi hat uzatıldı, Kadıköylü mağdur oldu

İETT’nin yaptığı yeni düzenlemeyle 4 numaralı Kadıköy-Bostancı hattının Maltepe Sahile’e kadar uzatılması birçok sorunu da beraberinde getirdi

İETT’nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı düzenlemeyle, 1946’dan bu yana Kadıköy’den başlayıp Bostancı’da sonlanan 4 numaralı otobüs hattı Bostancı’dan Maltepe Sahili’ne kadar uzatıldı. Hattın Kadıköy yönüne giderken Bostancı değil de Maltepe Sahili’nden başlaması Bostancı ve Bağdat Caddesi üzerinde bulunan diğer durakları kullanan yolcuları mağdur etti. Otobüsün Bostancı’ya gelene kadar tamamen dolduğunu belirten yolcular, doluluktan kaynaklı otobüse binemediklerini ve özel dolmuşlara mecbur edildiklerini söylüyor:

Emre Zilayaz: Ben çocukluğumdan beri Bostancı’dan Kadıköy’e gitmek için bu hattı kullanıyorum. Daha önceden mahalleden boş kalkan otobüsler yeni düzenlemeyle birlikte tamamen dolu geliyor mahalleye. Saat falan hiç fark etmiyor. Otobüse binebildiğim gün sayısı azaldı. Ben genç olmama rağmen çoğunlukla binemiyorum. Yaş ortalaması hayli yüksek olan mahallemizde birçok teyzemiz, amcamız hiç binemiyor. Mecbur dolmuş kullanıyoruz. Bir lira 25 kuruş verdiğim güzergâha, üç lira yetmiş beş kuruş veriyorum artık. Bu kadar büyük bir yerleşimde, Kadıköy Merkez’e direk seferin olmaması çok şaşırtıcı. Bu kararı alanlar Bağdat Caddesi’nde bir gün otobüs bekleseler, aldıkları karardan yüzleri kızarır.

Ahmet Tarak: 4’ten sonra özellikle çok dolu geliyor. Üst üste binenler oluyor. Yaşlı insanlarımız hiç binemiyorlar. Ben ablama beklediğimde bir sonraki, bir sonraki derken bir saat otobüs beklediğimiz oluyor bazen. Vatandaş mağdur. Ek sefer konulması lazım.

Emine Karafil: Ben Feneryolu’nda bir yaşlıya baktığım için kullanıyorum bu hattı. Kadıköy’den giderken problem yok ama o taraftan gelmek büyük bir çile bizim için. Eskiden de dolu oluyordu ama binebiliyorduk bir şekilde. Artık binebilmemiz mümkün değil. Haftada bir gün binebilirsem şanslı hissediyorum kendimi. Çoğunlukla sarı dolmuşları kullanıyorum. O kadar para vermek zoruma gidiyor. Bazen de yürüyorum.

ÖZEL ULAŞIM ZAMLANDI

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME)’nin son haftalarda yaptığı değişikliklerle taksi, taksi-dolmuş ve minibüslere zam geldi. 3 lira 40 kuruş olan taksimetre açılış ücreti 4 lira, 8 lira 75 kuruş olan kısa mesafe ücreti 10 liraya yükseldi. Taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapılırken, minibüs ücretleri de yüzde 11 oranında zamlandı. Kadıköylülerin yoğun olarak kullandığı Kadıköy-Pendik minibüs hattı ve Kadıköy-Bostancı dolmuş hattında ise yeni fiyatlar şöyle:

Kadıköy’den başlayıp, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu) güzergahından Kartal ve Pendik’e giden dolmuşlarda;

0-2 km arası: 2 TL, 2-4 km arası: 2.15 TL, 4-7 km arası: 2.30 TL, 7-11 km arası: 2.40 TL, 11-15 km: 2.65 TL, 15-20 km: 2.95 TL, ve 20 km üzeri yolculuklarda 2.95 TL ve her km için ilave 10 kuruş oldu.

Kadıköy’den başlayıp Bağdat Caddesi üzerinden Bostancı’ya kadar devam eden “sarı dolmuşlar”da ise

Kadıköy ile Kızıltoprak arası 2 lira 50 kuruştan, 2 lira 75 kuruşa, Kadıköy-Erenköy arası, 2 lira 75 kuruştan 3 liraya, Kadıköy ile Bostancı arası ise 3 lira 25 kuruştan, 3 lira yetmiş kuruşa yükseldi.