Tarihi hamam restorasyon sonrası tanınmaz halde

Restorasyonu tamamlanan ancak eski halinden eser kalmayan 5. Murat Av Köşkü tarihi hamamının duvarlarına sıva yapılıp somon rengine boyandı

Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesinde bulunan ve 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz’in yeğeni V. Murat’ın (1840-1905) ikâmetine tahsis edilen av çiftliğindeki hamama yapılan restorasyon tamamlandı. Marmara Üniversitesi, 2104 yılında tarihî hamamın restorasyonu için İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi ile işbirliği yaparak projelendirme çalışmaları başlatmıştı. Hazırlanan projenin ilgili Koruma Kurulu onayından geçmesinden sonra restorasyon çalışması başlatıldı ve yapının Sanat Merkezi olarak hizmet vereceği açıklanmıştı.Restorasyon çalışmaları tamamlandı fakat geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tarihi yapının eski ve yeni halinin paylaşılması ile restorasyon çalışması bir anda gündem oldu. Tarihi taş yapının tavanı cam, zemini parke kaplandı. Duvarlarına sıva yapılıp somon rengine boyandı. Bunların dışında bir de tarihi yapıya klima takıldı.

REKTÖRLÜK AÇIKLAMA YAPTI

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Göztepe yerleşkesinde bulunan 5. Murat Av Köşkü tarihi hamamının restorasyon çalışmaları ile ilgili sosyal medyada çıkan haberlere yönelik duyuru yaptı. Her şeyin usulüne uygun yapıldığını belirten Rektörlüğün yaptığı açıklamada, İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmış projeye bağlı kalındığı ve tüm çalışmaların bu doğrultuda tamamlandığı belirtildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu eserin restorasyon çalışmaları 20 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılarak 27 Ocak 2014 tarihinde Yüklenici ARM Mimarlık Peyzaj İnş. Rest. San. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşmeye bağlanmıştır. İlerleyen süreçte İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, iş artışına ihtiyaç duyulduğunu belirterek kalan kısmın üniversitemiz bütçesinden karşılanmasını istemiştir. Üniversitemiz tarafından İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yazılan 19 Ekim 2015 tarihli yazı ile söz konusu işin tamamlanabilmesi için ikmal ihalesine çıkılacağı belirtilmiş ve ihale dosyası (yaklaşık maliyet, metraj, projeler, şartname ve diğer belgeler) istenmiştir. İlgili yazı ile İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından bahse konu işe ait İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış olan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nden alınmış olan statik rapor Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımıza teslim edilmiştir. Üniversitemizce 3 Mayıs 2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılarak 27 Mayıs 2016 tarihinde yüklenici ARM Mimarlık Peyzaj İnş. Rest. San. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşmeye bağlanmıştır. Restorasyon çalışmaları 25 Ekim 2016 tarihinde tamamlanarak İdaremizce teslim alınmıştır.

Büyük oranda yıkık ve kullanılamaz durumda bulunan Beşinci Murat Av Köşkü tarihî hamamının restorasyonunda İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış projeye bağlı kalınmış ve tüm çalışmalar bu doğrultuda tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz edilir.”

SADECE HAMAM KALMIŞTI

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi’nde bulunan alan, 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz’in yeğeni V. Murat’ın (1840-1905) ikâmetine tahsis edildi ve “Av Çiftliği” olarak kullanıldı. Bu alanda yer aldığı bilinen köşk ve hamamdan oluşan yapı grubundan günümüze sadece hamam ulaştı. “V. Murat Av Köşkü Hamamı” olarak anılan kâgir hamam, yerleşkenin yemekhane binası önündeki harap durumdaydı. Av Köşkünün ise üniversitenin yanındaki “Atatürk Fen Lisesi” sınırlarında bulunduğu ve 1950’li yıllarda yıkıldığı biliniyor.