Sütle yangına müdahale faciayı önledi

Manavgat'ta yangın, ahırlarında 130 hayvanın bulunduğu bir çiftliğe ulaştı. Tutuşan samanlar ahırları tehdit etti. Ahırlara ulaşması önce su ile, su bitince de depolarda bulunan süt ile müdahale edilerek engellendi.

Kadıköy Belediyesi yardım ekipleri ile birlikte yangın bölgesine giden muhabirimiz Gökçe Uygun'un izlenimleri...

Fotoğraflar: Gökçe UYGUN - Gürbüz ENGİN

Kadıköy Belediyesi’nin yangın bölgesine yardım ekibi göndereceğini öğrendiğimde olay yerine gitmek için bende dahil olmaya karar verdim.

Gidecek ekibin toplandığı Kadıköy Belediye binasının önüne gittim. Orada Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve yöneticilerin de bulunduğu kalabalık bir grup vardı. Odabaşı kısa bir konuşma yaptıktan sonra 42 personelden oluşan ekip ile birlikte, kıyafet, yorgan, yastık, bebek bezi, içme suyunun yüklendiği 17 araçla 29 Ağustos Perşembe gecesi 22.30 sıralarında yola çıktık.

11 saat sonra, 09.30 sıralarında da yangının en fazla hasara neden olduğu yerlerin başında gelen Manavgat’a vardık.

Belediyenin ekipleri, yanlarında getirdikleri zorunlu ihtiyaç maddelerini Manavgat’ta yetkililere teslim etti. Destek Hizmetleri, Veterinerlik, Sosyal Destek ve Sağlık ekibi yardım için birbirinden ayrıldı. Ben Kadıköy Belediyesi görevlisi veteriner hekim Hakan Dinçer ile birlikte hayvanların zarar gördüğü Oymapınar Bucak Şıhlar Mahallesi’ndeki Deha çiftliğine gittim.

Burada Hakan Dinçer, yangın nedeni ile memeleri yanan ve ayakları zarar gören ineklerin tedavisini yaptı.

Ben de toplam 180 büyük ve küçükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin muhasebecisi Asude Ceritoğlu ile yaşadıkları süreç üzerine sohbet etmeye başladım.

“SÜTLE SÖNDÜRDÜK”

Yangını nasıl söndürdüklerini sorduğumda, gülerek “Sütle söndürdük” yanıtını verdi.

Yangının çiftliğe yaklaşacağını anladıklarında yaklaşık 50 adet küçükbaş hayvanı hemen kamyonlar ile güvenli bir bölgeye taşımışlar, büyükbaş hayvanları taşımadan yangın çiftliğe ulaşmış.

TONLARCA SÜTLE 130 HAYVANI KURTARMIŞLAR

Bu sırada itfaiye gelmiş, çiftliğin üst tarafına müdahale etmiş ancak yol durumu nedeni ile alt tarafa yanaşamamış. Çiftliğin alt tarafında bulunan samanların alev alması ile ahırlara sıçramaya başlamış. Ahırlardaki ineklerin zarar görmesini engellemek amacıyla önce çarşafları ıslatarak üstlerini örtmüşler, ardından da çiftliğin sahibi Hüdeyda Zorlu, Genel Müdürü Ali İhsan Aksu, hayvanların sorumlusu Dursun Yıldız ve orada bulunanlarla birlikte depodaki suyu kovalarla taşıyarak ahıra ulaşmasını engellemeye çalışmışlar ancak depodaki su bitmiş. Akıllarına iki depoda bulunan sütü kullanmak gelmiş. Ceritoğlu, “Su hariç tonlarca sütü kovalarla taşıyarak yangının ahırlara ulaşmasını, içeri girmesini engelledik” dedi.

Bu müdahale ile hayvanların canlarını kurtarmışlar ancak bazı ineklerin memelerinin sağılamayacak derecede yanmasını, ayaklarının zarar görmesini engelleyememişler. Büyük bir faciayı itfaiye ve depodaki su ile birlikte sütle önlemeyi başarmışlar.

KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNERLİK HİZMETİ VERDİ

Ardından Kadıköy veteriner ekibinin geldiğini söyleyen Ceritoğlu, “Hemen hayvanların yanan memelerini ve ayaklarını tedavi ettiler. Başka kimse gelmedi, bir tek Kadıköy Belediyesi ekibi geldi” dedi.

MANAVGAT’TAN KÖYCEĞİZ’E GİTTİK

Kadıköy Belediyesi yardım ekibi ile birlikte 31 Ağustos Cumartesi günü de yangının çıktığı bir başka bölge olan Muğla’nın Köyceğiz ilçesine gittim. Köyceğiz’de Ağla köyüne gittik. Belediyenin ekipleri burada bizzat yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışmasına katıldılar.

BURADA BİR KAOS HALİ VAR

Yangına ilişkin olarak yetkililere ulaşarak, onlardan bilgi almak çok zor. Telefonları sürekli meşgul. Burada bir kargaşa hali, kaos hali var.

GECE BOYUNCA YANGIN NÖBETİ

Ağla köyünde hoparlörden anons yapıldı. Köydeki 20 yaş üstü erkekler akşam köy meydanına çağrıldı. Orada nöbet listelerinin hazırlandığını, olası bir yangın ihtimaline karşı gece boyunca nöbet tutulacağını öğrendim.