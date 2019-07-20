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Suruç anmasına polis saldırısı

Suruç katliamının 4. yılında hayatını kaybedenleri anmak isteyenlere polis biber gazı, cop ve plastik mermiyle saldırdı. CHP ve HDP milletvekillerinin de aralarında olduğu onlarca kişi yaralanırken 22 kişi gözaltına alındı

Suruç anmasına polis saldırısı
Alper Kaan YURDAKUL

Fotoğraflar: Erhan Demirtaş & Alper Kaan Yurdakul

IŞİD’in 20 Temmuz 2015 tarihinde, Urfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi bahçesinde sosyalist gençlere yönelik gerçekleştirdiği katliamın 4’üncü yıldönümünde Kadıköy’de yapılmak istenen yürüyüşe polis saldırdı.

Suruç Aileleri’nin adalet talebiyle Halitağa Caddesi’nde her ay yaptığı oturma eylemi sonrası aralarında HDP ve CHP’li milletvekillerinin de yer aldığı kitle, Kadıköy Süreyya Operası önünde yapılacak açıklama için yürüyüşe geçti.İlk müdahale kitle Süreyya Operası’na yürürken gerçekleşti. Polis Halitağa Caddesi’nde yürüyen kitleyi ikiye bölerek barikat kurdu. Ardından plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. 

Saldırı sonrası kitle tekrar Süreyya Operası önünde bir araya geldi. Polis basın açıklamasına fırsat vermeden ikinci müdahaleyi gerçekleştirdi ve birçok kişiyi gözaltına aldı. 

Gözaltıları ve polis saldırısını protesto etmek için saat 8’de Khalkedon Meydanı’na çağrı yapılırken üçüncü müdahale de burada gerçekleşti.

“SİSTEM VAR OLDUKÇA DİRENENLER DE OLACAKTIR”

Bütün saldırılara rağmen gençlik örgütleri imzalı basın açıklaması Sakız Sokak’ta okundu. Açıklamada, “İstedikleri tamamen susmamız, tamamen esir alınmamız ve karanlığa gömülmemizdir. Ancak biz biliyoruz ve onlara gösterdik ki yağma, katliam ve savaşla beslenen bu sistem var oldukça, bu sistemin karşısında direnenler de olacaktır. Bu çürümüş düzene karşı isyan kaçınılmazdır. Bu sokaklarda Gezi’yi yaşadık. Milyonlar olarak direndik, güzelleştik. Orada çocuklara oyuncak götürmeye, özgür dünya hayallerini yanlarına alıp savaştan yıkılan şehri elleriyle inşa etmek için çıkan 33 düş yolcusuna yönelik Suruç’ta İŞİD katliam gerçekleştirmiştir. Yoldaşlarımız özgür bir dünya için çıktıkları yolda ölümsüzleşmiştir.” İfadeleri yer aldı.

MİLLETVEKİLLERİ DE YARALANDI

CHP Milletvekili Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu ile HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu da polis müdahalesi sırasında yaralandı ve Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Etiketler; #alper kaan yurdakul #katliam #eylem #suruç
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