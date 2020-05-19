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Süreyya Operası’nda ‘19 Mayıs Gençlik Konseri’

Türkiye’nin yetiştirdiği, yurt dışında başarılara imza atmış genç müzisyenler Naz İrem Türkmen ve Eren Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Süreyya Operası’nda ‘19 Mayıs Gençlik Konseri’ veriyor

Süreyya Operası’nda ‘19 Mayıs Gençlik Konseri’
GazeteKadıköy

Piyanist Güher ve Süher Pekinel’in Türkiye'deki üstün yetenekli çocuklar için hayata geçirdiği “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” projesi kapsamında eğitimlerine devam eden keman sanatçısı Naz İrem Türkmen ve piyanist Eren Aydoğan, Süreyya Operası'nda 19 Mayıs için özel bir konser veriyor. Pandemi sürecinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının olması ve kalabalık alanlarda kutlamaların yasaklanması ile önceden çekimi yapılan konser, 19 Mayıs Salı (bugün) saat 19.19’da Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Naz İrem Türkmen ile Eren Aydoğan keman ve piyano repertuvarının seçkin eserlerini seslendirecek.

İdil Biret, Suna Kan gibi Türkiye'nin dünya çapındaki sanatçılarının yetişmesinde önemli rol oynayan 1948 Harika Çocuklar yasasının işlerliğini kaybetmesinin ardından, piyanist Güher ve Süher Pekinel, Türkiye'deki üstün yetenekli çocuklar için “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” projesini hayata geçirdi. Uluslararası kariyer yapma yeteneğine sahip olduğu keşfedilen keman sanatçısı Naz İrem Türkmen de piyanist Eren Aydoğan da müziğe 7 yaşında başladı. Dünyanın önemli müzik yarışmalarından ödüllerle dönen genç sanatçılar, müzik alanında Türkiye’yi başarı ile temsil etmeye devam ediyor.

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