Suna Abla uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi emektarlarından Suna Oral uğurlandı

CHP Kadıköy ilçe örgütünün emektarlarından Suna Oral geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Oral’ın vefatı CHP Kadıköy ilçe örgütünde büyük üzüntü yarattı.

82 yaşındaki Suna Oral, 60 yıldır CHP örgütlerinde çalışıyordu.

Suna Oral’ın 25 Aralık Pazartesi günü Kadıköylüler ve CHP örgütü tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Oral Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Suna Oral’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi: “Çok değerli ve kıymetli bir partilimizdi. Bütün yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi içinde geçirdi. 1991-1992 döneminde aynı yönetiminde birlikte çalıştık. Kendi ilçe başkanlığım döneminde de vardı. Her zaman pozitif enerjisiyle beraber çevresine dinamizm katmıştır. Bütün parti çalışmalarında her zaman en önde olmuştur. Kendisini her zaman saygıyla, sevgiyle anacağız, yeri doldurulamaz”