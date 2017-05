Şule İdil Dere anıldı

Geçtiğimiz yıl hafriyat kamyonunun ezerek öldürdüğü Şule İdil Dere ölümünün birinci yılında anıldı. Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen anmada, sorumluların yargılanması talep edildi

Kurbağalıdere'nin hafriyatını taşıyan kamyonun ezerek öldürdüğü üniversite öğrencisi Şule idil Dere'nin ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti. Dere'nin ölüm yıldönümünde Yoğurtçu Parkı'nda anma programı düzenlendi. Anmaya Anne Nesrin Aslan, baba Berdan Dere, CHP İstanbul Milletvekili Onursan Adıgüzel, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ile Dere'nin arkadaşları ve Kadıköylüler katıldı.

Anma, geçtiğimiz yıl Şule İdil Dere'nin anısına dikilen ıhlamur ağacının yanında yapıldı. Grup adına basın açıklamasını tiyatro oyuncusu yapan Damla Özen okudu.

''VİCDAN ARIYORUZ''

''1 yıldır adalet arıyorduk, bugün vicdan arıyoruz'' diyen Özen, ''Hiçbir can güvenliği tedbiri almadan, yayaları uyarmadan bir parkın yürüyüş yolunda hafriyat kamyonu çalıştırırsanız can alabileceğinizi bilirsiniz, bunu bile bile tedbir almazsanız meydana gelen şey "kaza" değil "cinayet" olur. Bir yıl önce burada, kentin can ve mal güvenliğini korumakla birinci dereceden sorumlu büyükşehir belediyesi, yine görevleri arasında olan Kurbağalıdere dip temizleme çalışması yapıyordu ve hiçbir yaya can güvenliği tedbiri almadığı için yürüyüş yolundaki İdil’in canını aldı'' diye konuştu.

Özen, Yoğurtçu Parkı yaya-bisiklet yoluna uyarı için tabela asılmadığının olay gecesi görüntü kayıtları ile doğrulandığını söyleyerek, açıklamasını şöyle sürdürdü: Tam bir yıl önce, 12 Mayıs 2016’da, şu anda toplandığımız bu yaya yoluna, yeterli aydınlatma bile olmadan hızla geri geri gelen hafriyat kamyonları soktular. İdil’in canını burada aldılar. İstanbul Valiliği, 45 günlük yasal süresini aştığı halde bugüne kadar sorumluların yargılanması talebine cevap vermediği için dava açılamadı, hiçbir sorumlu yargılanamadı.1 yıl oldu. İdil yok.

Adalet arıyorduk, şimdi vicdan arıyoruz. Adaleti önleyenlere sesleniyoruz: Adaletin önünden çekilin, sonunda mahkeme karar verecek.

''HUKUKSAL SÜREÇ ZOR İŞLİYOR''

Baba Berdan Dere de kısa bir konuşma yaptı. Şu ana kadar üç bilirkişi raporunun yayınlandığını ve rapordaki ifadelere göre İBB'ye bağlı ekiplerin kusurlu olduğunu söyleyen Dere, ''Dava boyunca iki Savcı değişti. Valilik ise henüz cevap vermedi. Hukuksal sürecin zor geçtiğini düşünüyoruz bundan sonra da bizi zor bir dönem bekliyor. Ama yalnız değiliz. Sosyal medyadaki çalışmalara destek olan insanlar bizi diri tutuyor. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

Anne Nesrin Aslan da ''Öfkem acımdan daha büyük. Ben ne yaparsa yapayım kızımı geri getiremeyeceğim. Ama sorumlular ceza alana kadar mücadelemi sürdüreceğim'' diye konuştu.

''YAŞAMA SAYGILARI YOK''

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ise ''Bu ülkede gençleri aramızdan koparıyorlar. Yaşam hakkına ve yaşama saygıları yok. Gerçeği görmeden sırf rant uğruna bunu yapıyorlar. Hesap vermesi gerekenler yargı önüne çıkmaktan kaçıyorlar. İnsan hayatını rant hırsının üstünde tutarlarsa bu ölümler yaşanmaz. İdil'in katillerinin hesap vermesi için sonuna kadar davayı takip edeceğiz'' dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, sorumlu olan herkesin yargılanacağını söyleyerek, ''İradenin önleme sorumluluğu alması gereken yerde gencecik bir insan hayatını kaybetti. Burası huzur bulmak isteyenlerin yoludur. Ama burada da bize huzur vermediler'' diye konuştu.

Kadıköy Kent Dayanışması adına açıklama yapan Üzeyir Uludağ, Dere'nin ölümünden sorumlu olan yetkililerin cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, ''İstanbul Valiliğini göreve çağırıyoruz. Aynı zamanda inşaat terörü sonucu yaşamını yitiren insanlarımızın hukuksal haklarının korunmasını, sorumluların yargılanması ve adaletin yerine getirilmesini talep ediyoruz'' dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar Şule İdil Dere'nin fotoğrafının olduğu dövizleri, Dere için geçtiğimiz yıl yapılan anıtın önüne bıraktı.

1 YILDA NELER OLDU?

Şule İdil Dere'nin ölümünden 8 ay sonra, 10 Ocak 2017’de, bilirkişi raporları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve işi beraber yaptığı İSTAÇ A.Ş. yetkililerini, şoför dahil 7 kişiyi asli kusurlu, 3 kişiyi tali kusurlu, İdil Dere'yi kusursuz buldu.

Aylar süren hukuk mücadelesinden sonra birbirini tamamlayan 3 bilirkişi raporu, belediyenin bu çalışma sırasında “iş sağlığı ve güvenliği” önlemleri almadığını, bu kapsamda zorunlu “risk değerlendirmesi”ni yapmadığını, yayalar için can güvenliği tedbiri almadığını saptadı.

Bilirkişi, raporunda “Önlem alınsaydı, böyle elim bir kaza yaşanmazdı” dedi. 10 ay sonra Savcılık, devlet memuru olan İBB yetkililerinin yargılanması için Valiliğe başvurdu. Valilik ise kendi kararını vermek için ön inceleme başlattı ve 4 yöneticisi asli kusurlu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden müfettiş talep etti. “Asli kusurlu” bulunanlar arasındaki bir görevlinin İse İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’na terfi ettirildiği iddia edildi.

Kusurlu bulunan yetkililerin yargılanması için İstanbul Valiliği'nden yanıt bekleniyor.