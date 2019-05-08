Haftalık Bağımsız Gazete 08 Mayıs 2019
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Şule İdil Dere anılacak

Hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Şule İdil Dere, Yoğurtçu Parkı’nda anılacak

Şule İdil Dere anılacak
Erhan DEMİRTAŞ

Kurbağalıdere’nin hafriyatını taşıyan kamyonun ezerek öldürdüğü üniversite öğrencisi Şule idil Dere’nin ölümünün üzerinden tam 3 yıl geçti. Dere’nin ölüm yıldönümünde Yoğurtçu Parkı’nda anma programı düzenlenecek. Dere’nin annesi Nesrin Aslan 12 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te düzenlenecek anmaya katılım çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Şule İdil Dere, Kurbağalıdere’de çalışmaları kapsamında hafriyat toprağı taşıyan kamyonunun çarpması sonucu 13 Mayıs 2016’da yaşamını yitirmişti. 20 ay sonra başlayan yargılamada İBB ve İSTAÇ A.Ş. birinci duruşmada “tedbir almak bizim işimiz değil” diyerek birbirini suçladı.

İkinci duruşmada Şule İdil Dere’nin suçlu olduğu iddia edildi. Üçüncü duruşmada ise sanık avukatları Dere ailesinin “kan davası” güttüğünü iddia etti. Mahkemede İBB iştiraki İSTAÇ A.Ş.’nin sanık avukatı “Büyükşehir belediyemizin itibarı zedeleniyor” dedi ve Şule İdil Dere’yi suçladı.

Şule İdil Dere davasının son duruşması 3 Temmuz 2019 tarihinde görülecek

Etiketler; #hafriyatkamyonu #hafriyat #yoğurtçu #ibb #kadikoy #şuleidildere
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