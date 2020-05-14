Sosyal medya paylaşımlarına korona etkisi

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği, “Korona Günlerinde Türkiye'nin İnternet Karnesi”ni hazırladı. Araştırma, korona virüsünün sosyal medyada yaptığımız paylaşımlara da büyük oranda sirayet ettiğini gösteriyor

Korona virüsü, gündelik hayat pratiklerimizi değiştiriyor. Bu değişim ile birlikte dijital mecraları daha sık kullanmaya başladık. Arkadaşlarımız ile sohbet etmek için telefonda görüntülü konuşuyor, toplantılarımızı uygulamalar üzerinden yapıyor ve hatta seminerlere dijital ortamdan dahil oluyoruz.

Korona virüsünün hayatımızdaki etkisi sosyal medyada da kendini gösteriyor. Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği’nin hazırladığı “Korona Günlerinde Türkiye’nin İnternet Karnesi”ne göre, 17 Nisan’a kadar Instagram’da #koronavirüs, #covid19, #koronagünleri, #koronatürkiye etiketleri ile iki milyondan fazla gönderi paylaşıldı ve bu gönderiler 110 milyona kadar etkileşim aldı. #evdehayatvar, #evdekal etiketleriyle ise üç milyondan fazla gönderi paylaşılırken bu gönderiler 147 milyondan fazla etkileşim aldı. Twitter’da ise atılan tweet sayısı 6 milyondan fazla. Araştırmaya dair merak ettiklerimizi Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği Genel Sekreteri Emre Özcan’a sorduk.

Öncelikle bu araştırmayı hazırlama amacınız neydi?

Biz Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği olarak sürekli olarak gelişen ve geliştiren eğitim odaklı bir derneğiz. Bu gelişimin bir neticesi olarak gelişen dünyanın en önemli iletişim aracı internet ve insanların buradaki davranışlarını gözlemlemek adına bir araştırma yaptık. Medya birimimiz ve yönetim kurulu üyemiz Mertcan Ermiş’in başında olduğu bir ekiple işe koyularak bu araştırmayı ortaya koyduk. Genel Başkanvekilimiz Ahmet M. Çalmuk ortaya çıkan bu notları basınla paylaştı.

Sonuçlar neyi gösteriyor?

Araştırmanın temel çıkış noktası insanların bu süreçte duygu-durum değişikliklerini incelemek ve burada girişimcilere yönelik çıkan fırsatları ortaya koymaktı. Ve o araştırma neticesinde girişimcilere fırsat olabilecek birçok alanı verilerle birlikte sunduk. Sonuçlara baktığımızda insanların özellikle “EBA TV, Maske, La Casa De Papel” gibi aramalarda yoğunlaştığını, bunun da evde daha fazla vakit geçirme ile doğru orantılı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle öğrencilerin evde kalmasıyla birlikte EBA TV aramalarında yukarı yönlü bir artış gördük. Ayrıca insanlar evde vakit geçirdiği için dizi-film izleme oranları arttı. Bunu da aramalarda ilk sıralarda bulunan ‘La Casa De Papel’ dizisinden anlayabiliyoruz. Aslında şaşırtıcı değil ancak değerli gördüğümüz sonuçlar var. Örneğin ‘Ziraat Kredi Başvuru’ ve ‘Halkbank Kredi Başvuru’ aramaları. Bunlar insanların bu süreçten ekonomik olarak etkilendiklerini ve çıkış yolu aradıklarını gösteriyor.

“GÜNDELİK HAYAT DEĞİŞTİ”

Koronadan öncesini ve sonrasını kıyaslarsak insanların internet aramalarında ve kullanımında neler değişti?

Aslına bakacak olursak insanlar salgından önce daha çok gündelik ihtiyaçlara yönelik aramalar yapıyordu. Salgından sonra tamamen psikolojik duygu-durumlarını yansıtan aramalar yaptıklarını söyleyebiliriz. Arama davranışlarının temelinde bilinçaltı ve yönlendirmeler yatar. İnsanların psikolojik durumları ve ihtiyaçları bu aramalara yön veriyor. Aslında korona sonrasında da insanlar psikolojilerinin dönüşümleri doğrultusunda aramalar yapmaya başladı. Bize göre aramalarda değişen en temel nokta insanların gündelik hayatının değişime uğraması.

Bu süreçte dijital mecraların önemi de arttı. Ne için kullanıyoruz genelde bu mecraları?

Bu soruya vereceğimiz ilk cevap iletişim olur herhalde. Dijital mecralar insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi kolaylaştırdı. Özellikle karantina sürecinde arkadaşlarımızla, yöneticilerimizle yaptığımız tüm iletişimi dijital mecralara taşıdık. Online görüşme platformları aracılığıyla toplantılar yaptık. Ve bu platformların kullanımı bu dönemde patlama yaptı. Arkadaşlarımızın hikayelerini, başarılarını, üzüntülerini bu mecralar aracılığıyla takip ettik. Çoğu insan bu mecraları arkadaşlarının gündelik hayatında neler yaşadığını merak ettiği için kullanıyor. Bazı insanlar ise markaların yaptığı çekilişleri takip ederek onların hediyelerinden faydalanmak için kullanıyor. Bazıları ise sevdiği sporcuyu ya da sanatçıyı takip etmek için kullanıyor. Burada ayrılan en temel nokta, her mecranın kullanım amacının farklılaşması diyebiliriz. Örneğin gündemi takip etmek isteyenler daha çok Twitter’ı kullanırken, eğlenceli vakit geçirmek isteyenler Instagram ve Youtube’u kullanıyorlar.

Peki neyi kolaylaştırdı bu mecralar?

Birçok sektörde bunun örneklerini verebiliriz. Yaşadığımız bu süreçte “Getir, Yemeksepeti” gibi uygulamalar geliştirdiği uygulama sayesinde market ve restoran alışverişlerini kolaylaştırırken; alışveriş siteleri ise alışverişi dijitale taşıyarak herkesin oturduğu yerden alışveriş yapmasını kolaylaştırdı. Sosyal medya mecraları dünyanın neresinde olursanız olun iletişimi kolaylaştırdı.

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği olarak başka neler yapıyorsunuz?

2018 yılında alanında ilk ve tek olma ünvanıyla kurulan Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği, bugüne kadar dijital girişimcilik, sosyal medya okuryazarlığı, dijital pazarlama ve sosyal girişimcilik alanında çalışmalar yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Sosyal Medya Okuryazarlığı, Üsküdar Belediyesi işbirliği ile Kadın Girişimciler İçin Dijital Pazarlama ve son olarak Türk Kızılayı ile Dijital Pazarlama Uzmanlığı eğitimi gibi etkinlikler organize ettik. Bizler öncelikle Türkiye’de sonra dünyada girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla eğitim odaklı bir dernek olarak hareket ediyoruz. Dernek üyelerimiz hem kendini geliştiriyor hem de çevresinin gelişimine katkı sunuyor.

Koronanın başladığı günden itibaren dijital dönüşüme ayak uydurarak başta yaptığımız birim toplantıları olmak üzere tüm etkinliklerimizi dijital platformlara taşıdık. İnstagram üzerinden Girişimci Sohbetleri adında bir seri başlatarak Nisan ayında 8 bin kişiyle doğrudan etkileşim kurduk. Hepsi alanında uzman konukları canlı yayınlarımızda ağırlayarak katılımcıların gelişimine katkı sağlayacak konular konuşuyoruz. Son olarak buradan bizleri takip edenlere seslenmek istiyoruz; ‘Gel, girişimcilik hayalini birlikte gerçeğe dönüştürelim!’