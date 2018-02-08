SOSYAL HİZMET MERKEZİ ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz kasım ayında açılan Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, alanındaki uzman kadrosuyla hem bölge geneline hem de İstanbul ölçeğinde hizmet veriyor. Merkezin kısa sürede gerçekleştirdiği ve önümüzdeki süreç için planladığı faaliyetleri derledik

Kadıköy Belediyesi, Rasimpaşa’da harabe halindeki iki binayı restore ederek Sosyal Hizmet Merkezi’ne dönüştürmüştü. Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılışı, geçtiğimiz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yapılmıştı. Kadıköy Belediyesi’nin sosyal politikalar alanında benimsediği temel yaklaşım, yurttaşların bireysel iyi oluşlarını hedefleyen, koruyucu-önleyici ve güçlendirici - geliştirici sosyal hizmet uygulamalarını planlamak ve gerçekleştirmek olan merkezin faaliyetlerini ve önümüzdeki süreçte yapmak istediklerini birim sorumlusu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Nasip Karacık, Psikolog İlkay Gedik ve Sosyolog Şadiye Narin’den dinledik.

“HAK TEMELLİ YAKLAŞIMLA”

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi birim sorumlusu Nasip Karacık, merkezin nasıl bir misyonla işlediğini şu sözlerle anlattı: “Hak temelli yaklaşımla çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, LGBTİ, göçmen ve mülteci bireyler ve ailelerine yönelik koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, güçlendirici ve danışmanlık odaklı sosyal hizmet uygulamaları yürütülülüyor. Merkezde toplumun her kesimi için sosyo-kültürel faaliyetler, eğitim faaliyetleri, psikolojik ve hukuki danışmanlık, yönlendirme, psiko-sosyal destek hizmetleri, farkındalık ve güçlendirme çalışmaları, etkileşim ve paylaşım grup çalışmaları yer alıyor.”

“TOPLUMUN HER KESİMİNE YÖNELİK”

Merkezin çok amaçlı kullanılabilir olduğunu belirten İlkay Gedik ise, “2 binada hizmet veriyoruz. Merkezin ön binasında kayıt-kabul, etkinlik odaları, çok amaçlı salon, serbest etkinlik alanı ve arka binasında da oyun odası, bireysel görüşme odaları, sosyal servis, kadın dayanışma ve etkinlik odaları yer alıyor. Binada aynı zamanda çocukların zaman geçirebileceği bir çocuk oyun odası yer alıyor. Binaya çocuklarıyla gelen kadınlar etkinlik ve atölyelere katılırken ya da danışmanlık hizmeti alırken çocukları da bilişsel ve psiko-sosyal gelişimlerinin destekleneceği çocuk oyun odasında vakit geçirebiliyor. Engelli bireylerin erişimine uygun olarak yapılan binada yaşlı bireylere ve yine toplumun her kesimine yönelik bilgisayar odası, serbest kullanım alanları, etkinlik odaları ve bir de kütüphane bulunuyor. Merkezde; 6 meslek elemanı (1 Sosyal Hizmet Uzmanı, 3 Psikolog, 1 Sosyolog, 1 Avukat, 1 Çocuk eğiticisi, 2 evde kuaförlük hizmeti personeli) çalışıyor.” dedi.

ÖZEL “KADIN DAYANIŞMA” KATI

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin bir katı özel olarak “Kadın Dayanışma” olarak planlandı.” diyen Şadiye Narin de, “Burada, kadına yönelik şiddet ve ayrımcığa karşı kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor. Çeşitli atölye, etkinlik ile kadınların güçlenmelerinin destekleneceği merkezde hak temelli eğitim faaliyetleri, psikolojik ve hukuki danışmanlık gibi kadını her alanda destekleyen hizmetler veriliyor. Merkezi konumda olması nedeniyle kadınların kolayca ulaşabilecekleri “Kadın Dayanışma” birimi hem bölge geneline, hem de İstanbul ölçeğinde hizmet veriyor.” Şeklinde konuştu.

“26 DANIŞANA HUKUKİ DESTEK”

Merkez açıldığından beri neler yapıldığını bilgisini paylaşan Karacık, “Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde verilen psikolojik danışmanlık hizmeti oldukça rağbet görüyor. Merkez, haftada ortalama 10 psikolojik danışmanlık başvurusu almakta ve başvuralara görüşme randevusu vermekte. Hukuki danışmanlık için başvuran 26 danışana Avukat Aysu Melis Bağlan tarafından hukuki destek verildi. Temel hak bilgisi, danışmanlık istenen vakaların hangi hukuk alanına girdiği, hangi yasal düzenlemelerin uygulanabileceği ve hukuki süreç yönetimi; danışmanlık hizmetinin temelini oluşturmakta. Hukuki süreç yönetimi için yaşanan somut olayların en başında başvuru yapmaları önemle hatırlatılan danışanlar, ağırlıklı olarak Aile Hukuku, Ceza Hukuku ve İş Hukuku vakalarıyla ilgili bilgi istemekte.” dedi.

Merkezde, kadınlara yönelik gerçekleşen KİHEP’ten de bahseden Karacık, “Kadıköy Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP)’nın ikincisi, 11 Ocak Perşembe günü Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezinde başladı. 16 hafta sürecek eğitim programı, haftada bir gün olarak, 19 kadınla sürdürülmekte. KİHEP’e gelen talepler doğrultusunda yeni gruplar açılmaya devam edilecek.” dedi.

Merkezin, ilçedeki aileler, bireyler ve gençlerle de aktif bir iletişimde olduğunu belirten Karacık,”Sosyal ekonomik destek başvuruları alınmakta olup ailelerle ön görüşmeler sürdürülüyor. Psiko-sosyal, sosyo-ekonomik destek talebi ile başvuran bireyler ilgili kamu kurum ve kuruluşlara yönlendiriliyor. Çeşitli üniversitelerin farklı bölümlerinden merkez hakkında bilgi almak için gelen öğrenci gruplarına merkezin çalışmaları hakkında bilgi verilmekte, gönüllülük esasıyla katkı ve işbirliği talepleri değerlendiriliyor.” dedi.

“FLÖRT ŞİDDETİ ATÖLYESİ”

Psikolog İlkay Gedik, merkezin önümüzdeki hafta başlatacağı ‘Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi’ hakkında ise şu bilgileri verdi: “Toplumsal cinsiyet tanımını, güvenli ilişkinin anlamını ve şiddetin sadece fiziksel olmadığını anlatmayı hedefleyen Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi, Sevgililer Günü’nden hemen bir gün öncesinde 13 Şubat Salı günü saat 15.00’te başlayacak. Atölye çalışmasıyla birlikte toplumsal algıları tartışmaya açmak, doğru bilinen inanışları sorgulamak, dilimizi ve davranışlarımızı dönüştürmek ve kavramların adını koymak amaçlanıyor. 15 kişilik, cinsiyetsiz/karma grup şeklinde sürdürülecek olan farkındalık atölyeleri, ilk olarak üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.”

0-72 AY ÇOCUK GELİŞİM DÖNEMİ KURSU VE İSPANYOLCA

Merkezin önümüzdeki dönem için hedeflediği projelerden olan 0-72 ay Çocuk Gelişim Dönemleri Kursu ve İspanyolca eğitimi hakkında bilgi veren Karacık, “Şubat ayı içerisinde, İşkur ve Kadıköy ilçesine bağlı Halk Eğitim Merkezleri işbirliğiyle, 180 saatlik ‘0-72 ay Çocuk Gelişim Dönemleri Kursu ’ ve 120 saatlik ‘İspanyolca A1 Dil Kursu’ açılacak. 0-72 ay gelişim dönemleri kursunda, çocuk gelişimi ile ilgili temel kavramlar, bu aylara ait gelişim özellikleri ile gelişim özelliklerine uygun etkinlikler detaylı olarak yer alacak. Kurslarla ilgili detaylar yakın zamanda duyurulacak olup kayıtlar alınmaya başlanacak.” dedi. Karacık, Ekipler tarafından ilçenin ve başvuranların ihtiyaçları tespit edilmekte olup ihtiyaçlar doğrultusunda yeni programlar ve hizmetler planlanacağın da altını çizdi.

Eğer siz de Rasimapaşa’daki Sosyal Hizmet Merkez’inden yararlanmak isterseniz, Rasimpaşa Mah. İskele Sk. No:2 adresine giderek kayıt yaptırabilirsiniz. Detaylı bilgi için de 0216 34911 89 - 0216 41821 75 numaralarını arayabilirsiniz.