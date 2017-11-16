Sorunların çözümüne Bağdat Caddesi'nden başlanacak

TBMM Trafik Sorunlarını Araştırma Alt Komisyonu Bağdat Caddesi’ndeki kazaları araştıracak. Komisyon üyesi Erkan Aydın’la konunun detaylarını konuştuk

Onlarca kişinin hayatına mal olan Bağdat Caddesi kazaları ve aşırı hız artık Meclis gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı Bağdat Caddesi örneği üzerinden bir rapor hazırladı. MEB hazırladığı raporu geçtiğimiz günlerde TBMM Trafik Sorunlarını Araştırma Alt Komisyonu’na gönderdi. Raporda; yol kullanım ve kavşak sistemlerinin sürücüler ile yayalar tarafından kullanımına yönelik eğitim verilmesi önerisinde bulunuldu. Basın, radyo ve televizyon kuruluşlarınca yolcu ve yayalara yönelik trafik programlarında, toplu taşıma araçlarının kamunun ortak malı olduğu, tüm insanlara hizmet verdiği ve buralarda uyulması gereken kurullar hususunda eğitici programlar ve kamu spotları hazırlanması gerektiği de vurgulandı.

Raporda sürücüler için de önerilerde bulunuldu. “Sürücülerin kendi aralarında veya sürücülerle yayalar arasındaki olan anlaşmazlıkların yaşanmamasına ve giderilmesine yönelik anlayışın yaygınlaştırılması çalışmaları yapılmalı” denildi.

“YAYA HAKKI İNSAN HAKKIDIR”

TBMM Trafik Sorunlarının Araştırılması Alt Komisyonu önümüzdeki günlerde hız nedeniyle can kayıplarının yaşandığı Bağdat Caddesi’nde teftişe çıkacak. Gazete Kadıköy’e konuşan Komisyon üyesi CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın raporunu olumlu bulduğunu söyledi. Trafik eğitiminin erken yaşlarda verilmesi gerektiğini ifade eden Aydın, “Üzgünüm ama biz toplum olarak buna çok geç kaldık. Oysa trafik bilinci uygar bir toplum olabilmenin de ölçüsü. Bir arada yaşamanın gerekliliği. Türkiye’de bu biraz da yanlış anlaşıldı. Varlıklı olmanın bir göstergesi sayıldı. Araç kullanan çok sayıda kişi ve özellikle gençler doğru zamanda bu bilinci almadıkları için trafikte çok rahat hareket etmeye başladı. Bir üstünlük olarak algıladılar. Hâlbuki öyle değil. Yaya hakları ve diğer araç kullananların hakları gibi çok sayıda haklar var. Bu haklar kimi zaman göz ardı edildiği için çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda çok can kaybettik. Temel nedeni trafik bilincinin olmamasıydı. Geç kaldık ama bir başlangıç yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

“TÜM TÜRKİYE’NİN SORUNU”

Çalışmanın neden Bağdat Caddesi ekseninde oluştuğuna da açıklık getiren Aydın, “TBMM Dilekçe Komisyonu’na Bağdat Caddesi ile ilgili dilekçe geldi. Komisyon da kabul ederek bir alt komisyon oluşturdu. Ama meseleye biz sadece Bağdat Caddesi olarak bakmadık. Bağdat Caddesi özelinde tüm Türkiye’nin sorunu olarak değerlendirdik, konuya da öyle yaklaştık” dedi.

Trafik konusunda partisel ve siyasi ayrılıkların olmaması gerektiğinin altını çizen Aydın, şöyle devam etti: “Trafik koordinasyon kurulları var. Ancak ne kadar koordinasyon var, bundan emin değilim. Pek çok il ve ilçede bu kurulların sağlıklı çalışması gerekiyor. Birimlerin birbiriyle iyi ilişki içinde olması gerekiyor. Yerel yönetimlerin ilgili kurumları, ilgili kurumların da yerel yönetimleri iyi anlaması gerekiyor. Mesela seçim bölgem Bursa’dan örnek vereyim. Bursa Nilüfer Belediyesi bisiklet yolları yaptı. Hatta bisikletli trafik polisleri bile görev yapmaya başladı. Ama ana caddelerde bisiklet yollarının birbiriyle bağlantısı yok. Bisiklet sürücüsü kaldırımdan indiğinde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Bunun koordinasyon içinde çözülmesi gerekiyor. Pek çok il ve ilçede benzer sorunlar var.”

Trafik sorunun eğitimle aşılacağını dile getiren Aydın, “Her şeyin başı sağlık” derler. Ben ise “Her şeyin başı eğitim” derim. Eğer bir konuda aydınlandıysanız çevrenize de o ışığı yansıtırsınız. Trafik de öyle. Yaya hakları, insan haklarıdır. Bu konuda bilinç toplumumuzu da ileriye götürecektir” değerlendirmesini yaptı.

TBMM Trafik Sorunlarını Araştırma Alt Komisyonu’nun Bağdat Caddesi’nde yapacağı keşfe Emniyet Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulaştırma birimlerinin temsilcileri de eşlik edecek. İmcelemede, eksiklikler tespit edilerek raporlaştırılacak ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumlar uyarılacak.

16 YILDA NELER OLDU?

Son yıllarda daha sık şahit olduğumuz Bağdat Caddesi trafik kazalarını derledik.

2000 Nisan: Baran Balcıoğlu adlı sürücü Erdem Celasun ve Selin Uras’ın olduğu araca çarptı. 6 yıl hapis cezası Yargıtay’ca 4 kez bozuldu. 2007’de bir kez daha aynı cezaya çarptırıldı.

2000 Ağurtos: Ehliyetsiz sürücü Mustafa Cüneyt Gözen, Cem Teoman’a çarptı. Sürücü 43 milyarlık tazminat cezasına çarptırıldı.

2002 Ocak: Aşırı hız yapan Murat İbrahim Atasayan ağaca çarparak hayatını kaybetti.

2003 Kasım: Cengiz Kaynar, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu hayatını kaybetti.

2004 Haziran: Alkollü halde otomobiliyle hız yapan Faruk Fırtına Ültan, taksici Şükrü Özçelik’e çarptı.

2006 Nisan: Aşırı hız yapan Uygur Ağaoğlu, Suat Ayöz’e çarptı. Olaydan 9 gün sonra teslim olan Ağaoğlu 2,5 yıl ceza aldı.

2006 Ekim: Enver Arda Sevgen’in kullandığı otomobil Afet Ertopçu’nun aracına takla attırdı. Takla atan araç kaldırımda yürüyen kimya mühendisi Memduh Özışık’a çarptı.

2010 Ekim: Aşırı hız yaptığı belirtilen Temel Kanbur, dolmuşa çarptı.

2015 Temmuz: Üniversite öğrencisi Murathan Öztürk’ün kullandığı araç, kaldırımda çiçek tezgâhı olan Mehmet Emin Kaya’ya çarptı. Kaya hayatını kaybetti. 87 gün sonra teslim olan Murathan Öztürk ise 7 yıl hapis cezası aldı.

Abdullah Ercan Acar, kaldırımda yürüyen üç gence çarptı. Kazada Hasan Hüseyin Koşum hayatını kaybetti. Ercan Acar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2016 Ocak: Zeynep Nur Koşan, 14 Ocak Cuma akşam saatlerinde Suadiye Çetin Emeç Bulvarı üzerinden Maltepe istikametine doğru ilerlerken, trafik ışıklarının bulunduğu yerde, yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan Feride Büşra Taşlı’ya çarptı. Feride Büşra Taşlı hayatını kaybetti.

2016 Mayıs: Kaldırımda yürüyen keman sanatçısı Okan Arıkan, Kızıltoprak’ta aşırı hızlı bir otomobilin neden olduğu kazada hayatını kaybetti.