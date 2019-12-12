Sorunların çözümü konuşuldu

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, geniş katılımlı bir toplantıyla Caferağa ve Osmanağa mahallelerinin esnafıyla biraraya geldi. Toplantıda, son dönemde artan gürültü, kirlilik ve kaldırım işgali ve duyarsızlık şikâyetleri ve çözüm önerileri konuşuldu

Özellikle tatil günlerinde çok sayıda insanın ziyaret ettiği, sosyalleştiği ve eğlendiği Moda’da gürültü, kirlilik ve kaldırım işgali ve duyarsızlık şikayetleri de artmaya başladı. Kadıköy Belediyesi de sorunlara çözüm yolları aramak için 11 Aralık Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde Moda esnafıyla biraraya geldi. Farklı iş kollarından çok sayıda esnafın geldiği toplantıya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, başkan yardımcıları ve müdürler de katıldı.

“1030 NOKTADA SORUN TESPİT ETTİK”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaşanan sorunlar ve belediyeye iletilen şikayetler hakkında mahalle esnafına sunum yaptı. Odabaşı, gürültü ve işgal şikayetlerini fotoğraflar ve videolar üzerinden anlattı.

Kadıköy’ün İstanbul’un çekim merkezlerinden biri haline geldiğini ifade eden Odabaşı, Kadıköy’e gelen insan sayısının artmasıyla birlikte sorunların da çoğaldığını belirtti. İnsanların Kadıköy’de mutlu bir şekilde sosyalleşmelerinden memnun olduklarını söyleyen Odabaşı, yaşanan sorunların da göz ardı edilmeden çözüme kavuşturulması ve bu bölgede yaşayan insanların şikâyetlerinin de en aza indirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Geçmişte Beyoğlu örneğinde yaşanan benzer bir yöntemle sorunun çözülemeyeceğini, dolayısıyla mahalle halkının ve esnafın birbiriyle empati kurarak sorunların üstesinden gelinebileceğini belirten Odabaşı, özellikle esnafın bazı ihlaller konusunda gerekli düzenlemelere uymaması durumunda istenmeyen bir noktaya gelinebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Caferağa ve Osmanağa Mahallesi’yle ilgili 1030 noktada sorun tespit ettiklerini söyleyen Odabaşı, şikayetlerin çoğunluğunu gürültü, kirlilik ve kaldırım işgali ve duyarsızlığın oluşturduğunu ifade etti. Odabaşı konuşmasına şöyle devam etti: “Moda’da çok sayıda işletmenin aşırı gürültü yaptığını tespit ettik. Çevre Kanunu’na göre işletmelerin gürültü yapması yasak ve yaptırıma tabi. Aynı zamanda Moda konut fonksiyonu ile gürültü açısından çok hassas bir alan. Gürültüden çok fazla insan rahatsız oluyor. Küçük çocuğu olan ya da dersini çalışması gereken çocuğu olan aileler yaşıyor.”

“ESNAFA VE VATANDAŞA KARŞI SORUMLUYUM”

“Moda’da pek çok işletmenin izinsiz bir şekilde kaldırımları işgali ettiğini veya izin verilen alanın dışına taştığını tespit ettik” diyen Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi olarak belirli bir çizgi çekerek esnafa belirli ölçüde izin veriyoruz. Ancak bu çizginin dışına masa sandalye koyan esnaf var. Bizim önceliğimiz yaya geçişi. Engelli yolunun bile işgal edildiğini görüyoruz.” diye konuştu.

Caferağa ve Osmanağa Mahallesi özelinde kirlilik konusunda çok fazla şikayet aldıkları bilgisini paylaşan Odabaşı, “Moda’da işletmelerin çevreyi kirlettiklerini, çöp çıkarma saatlerine ve çöp toplanma alanlarına uymadıklarını görüyoruz. Fiziki yapısı nedeniyle buradaki sokaklara çok fazla konteynır koyamıyoruz. Buradaki esnaf eğer bizim temizlik araçlarımızın geçişi sırasında çöplerini çıkarırlarsa sorunun büyük oranda çözüleceğini düşünüyorum.” dedi.

Kadıköy’de yaşayanlar ile Kadıköy esnafına karşı sorumluluk hissettiğini ifade eden Odabaşı, “Bu sorunları el birliğiyle çözmemiz gerekiyor. Sorunu yaşayan sizlersiniz. Herkesin kabul edebileceği ve kimsenin rahatsız olmayacağı bir modelle bu sorunları çözebiliriz. Kadıköy Belediyesi olarak esnafın taleplerini dinelemeye hazırız. Tarihi çarşıda 150 yıllık değerlerimiz var. Neden çarşıya daha fazla yabancı turist gelmesin? Moda semti dünyanın en havalı ilçelerden biri olarak seçildi. Bu sorunları çözersek ilk 50’de olan Kadıköy, ilk 10’a girer.” şeklinde konuştu.

ESNAFTAN ÖNERİLER

Odabaşı’nın yaptığı sunumun ardından esnaf söz aldı. Kadıköy esnafı ile belediyenin biraraya gelmesinden mutlu olduklarını belirten mahalle esnafı; Kadife Sokak yayalaştırılsın, geri dönüşüme katkı sağlayan esnafa çöp vergisinde belirli oranda indirim yapılsın, sokakların temizliği ve çöp bırakma konusunda daha fazla bilgilendirme çalışmaları yapılsın, tarihi çarşıdaki araç trafiğinin saatlerinde düzenleme yapılsın ve çarşıda yangın irtibat hatları kurulsun, bazı sokaklardaki atık su sistemleri yeniden yapılsın, işletme açmak isteyen kadınlara pozitif ayrımcılık uygulansın, sorunların çözümü ve belediye ile daha rahat iletişim kurabilmek içinesnaflar adına bir heyet ve turizm zabıtası kurulsun.” önerilerinde bulundu.

“KALICI ÇÖZÜMLER İÇİN KONUŞACAĞIZ”

Toplantının sonunda, esnafın sorularını ve önerilerini değerlendiren Şerdil Dara Odabaşı, şöyle konuştu: “Atıksız Kadıköy adlı bir proje üzerinde çalışıyoruz. Esnafa da vatandaşa da bir kart vereceğiz. Dükkânınızdaki geri dönüştürülebilir atık malzemeyi sizlerden aldığımız zaman kartınıza puan yüklenecek. Kazandığınız puanları başka yerlerde kullanabileceksiniz. İSKİ 25 yıldır Kadıköy’de yapması gereken atık su sistemini yenilememiş. Ana hatlar yapılmadığı için biz belediye olarak ara hatları bağlayamıyoruz. İSKİ Genel Müdürü ile toplantılar yapıyoruz. Kurbağalıdere ve Rıhtım projesi tamamlandığında atık su giderlerinin yarattığı kokunun ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Sorun belli çözüm de burada olan herkes. Sorunların çözülmesini istiyoruz. Siz gelmezseniz ben size gelirim. Bu toplantılar bir başlangıç olacak. Kalıcı çözümler için biraraya geleceğiz, konuşacağız, uygulayacağız.”