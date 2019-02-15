Sokakta “Öykü Günü”

14 Şubat, sadece Sevgililer Günü olarak öne çıkarılıyor ama aynı zamanda Dünya Öykü Günü. Kadıköylüler de sokağa çıkıp bu özel günde öyküler dağıttı

Kadıköy’de düzenledikleri kültür ve sanat etkinlikleriyle tanınan Kadıköy Her Şey grubu, yazarlar Belma Fırat, Ayşegül Tözeren ve TYS başkanı Mustafa Köz ile birlikte 14 Şubat Dünya Öykü gününde Khalkedon Meydanı’nda yurttaşlara karanfil sunup öyküler dağıttı. 14 Şubat daha yaygın bilinen adıyla Sevgililer Günü olarak hatırlanıyor. Ancak aynı zamanda Dünya Öykü Günü olmayı da saklamayı başarmış kimliğinde.

Kadıköy Her Şey grubuyla birlikte yurttaşlara öyküler dağıtan yazar Belma Fırat “Öykü insanlara dokunmak için bir fırsat, hepimizin bir öyküsü var hayatta” derken TYS Başkanı Mustafa Köz ise “Herkesin bir şiiri de öyküsü de var. Yeter ki insanın içindeki o şiiri de öyküyü de çıkartabilelim, yaşatabilelim ve dağıtabilelim” dedi. Ayşegül Tözeren de “Öykü Gününe ihtiyacımız var; yılgınlık, yorgunluk günlerinde daha çok öykümüz birikiyor.” Şeklinde konuştu. 2019 Öykü Günü Bildirisini yazan Yazar Özcan Karabulut ise “Varım, ben de varım, bir de bu var. Ölümlüyüm; anlatarak kayda geçirmek ve küçük de olsa bir iz bırakmak istiyorum” yazmıştı.

Kendisine uzatılan öyküyü alan bir yurttaş “bugün yalnız başıma yürürken karşıma çıktınız. Bu öykü yalnızlığımı paylaşacak” dedi. Kadıköy Her Şey grubu katılımcılarından Evrim Şemsi Sancı ise bir üniversite öğrencisi olduğunu belirtirken “Dağıttığımız öyküler bizim bir parçamızdır” diye konuştu. Dünya Öykü Gününün anlamına dikkat çeken Kadıköy Her Şey grubu katılımcılarından Seçil Sinanoğlu ise kültür ve sanat alanında bildiklerini paylaşmaya devam edeceklerini vurguladı ve “herkesin bu paylaşıma katılabileceğini” belirtti.

Kadıköy Her Şey grubu, sosyal medya hesaplarından hafta başında yaptıkları duyurularla, 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nde okunması ve paylaşılması istenen öyküleri sorumuştu.