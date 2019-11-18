Sokak hayvanları için tabela!

Orgeneral Şahap Gürler Caddesi geçen pazartesi günü itibariyle araç trafiğine kapatıldı, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bu kargaşadan en çok etkilenense sokak hayvanları oldu

İBB Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu’nun verdiği bilgilere göre, İbrahimağa Köprüsü Marmaray projesi kapsamında yenilenmek üzere yıkılıyor. Marmaray ve ana hat trenlerinin Haydarpaşa Garı’na geçişine imkân verecek yeni köprünün, Marmaray projesine uyumlu olacak şekilde inşa edilmesi planlanıyor. Çalışmaların 5 ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Bu trafik sıkışıklığı Rasimpaşa (Yeldeğirmeni) Mahallesi’nin tüm sakinlerini olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle de sokak hayvanları, yoğun araç trafiği nedeniyle tehdit altında. Muhtar Sultan Aksu ve mahalle sakinleri de bu konuda girişimlerde bulunuyor. Muhtar Aksu, İBB Trafik Müdürlüğü’yle görüştü ve mahalle içi yön tabelalarını arttırdı. Önümüzdeki günlerde sokak canlılarının güvenliği için kritik noktalara birkaç tabela daha konacak. Öte yandan daha önce haberini yaptığımız Yeldeğirmeni Sokak Kedileri İnisiyatifi (YSK) de mahallenin çeşitli sokaklarına, “Sürücüler dikkat! Sokakta kedi ve köpek var, lütfen dikkatli sürün!” yazılı kâğıtlar astı.