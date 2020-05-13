Sokağa çıkan kişi sayısı arttı

İstanbul’da son bir ayda sokağa çıkan insan sayısı yüzde 30’dan fazla arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, Nisan ayına ilişkin ulaşım rakamlarını değerlendirdiği Mayıs 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni’ni yayınladı.

Mart ayının son haftasında, İstanbul’da nüfusun yüzde 16,1’i (2 milyon 493 bin 245) sokağa çıktı. Bu oran, Nisan ayının son haftasında yüzde 30,4 artarak yüzde 20,9’a (3 milyon 251bin 140) yükseldi.

TOPLU TAŞIMADA, YÜZDE 9 ARTIŞ

31 Mart itibari ile ortalama günlük yolculuk sayısı, 1 milyon 24 bin 248 iken, 30 Nisan’da, yüzde 9’luk bir artışla 1 milyon 116 bin 565’e çıktı. 6-10 Nisan tarihlerinde 902 bin 34; 20-24 Nisan arasında ise 733 bin 573 yolculuk yapıldı.

60 yaş üstü, 06-10 Nisan tarihleri arasında, 24 bin 36; 30 Nisan’da yüzde 53 artışla 36 bin 740 yolculuk gerçekleştirdi. 60 yaş üstünün tüm yolculuklardaki payı, belirtilen tarihlerde, yüzde 2,7’den yüzde 3,3’e çıktı. Engelli vatandaşlar da ise yüzde 4’ten yüzde 4,2’e yükseldi.

EN FAZLA OTOBÜS TERCİH EDİLDİ

Nisan ayında toplu taşımayı tercih edenlerin yüzde 55,9’u otobüs, yüzde 24,4’ü metro ve tramvay, yüzde 12,4’ü Metrobüs, yüzde 5,6’sı Marmaray, yüzde 1,8’i ise denizyolunu kullandı.

Mart ayında, hafta içi ana arterler üzerinden geçen saatlik araç sayısı ortalama 2 bin 73 iken, Nisan ayında bin 487’ye düştü. Araç sayıları 6-10 Nisan’da bin 278; 27-30 Nisan’da yüzde 35,1 artışla bin 727 oldu.

Nisan ayında, araç hareketliliğinin yoğun olduğu zaman aralığı 16.00 ile 18.00; en yoğun saat 17.00 olarak kaydedildi. Sokağa çıkma yasaklarından bir gün önce ise 18.00 oldu.

Nisan ayında, yaka geçişi yapan araç sayısı Mart ayına göre yüzde 30,9 azalarak günlük ortalama 238 bin 875 oldu. Mart ayında, hafta içi ve sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde, yaka geçişi yapan araç sayısı 345 bin 521 oldu.

Nisan ayında, en fazla geçiş 27-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. En yoğun gün ise 302 bin 594 araçla 30 Nisan Perşembe günü oldu. Yaka geçişlerinin yüzde 53,8’i 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yüzde 36,2’si FSM Köprüsü,yüzde 6,8’i YSS Köprüsü ve yüzde 3,2’si Avrasya Tüneli’nden gerçekleşti.

ORTALAMA HIZ, YÜZDE 13 ARTTI

3 bin 110 kilometre uzunluğundaki ana güzergâhlarda, günlük hafta içi ortalama hız, Mart ayı Covid-19 öncesi duruma göre yüzde 13 artış gösterdi. Süre açısından yüzde 21 oranında iyileşme gözlendi.