Haftalık Bağımsız Gazete 24 Mayıs 2019
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Söğütlüçeşme’deki ağaçlar kesildi

Söğütlüçeşme İstasyon alanındaki ağaçların bir kısmı kesildi

Söğütlüçeşme’deki ağaçlar kesildi
Erhan DEMİRTAŞ

Söğütlüçeşme İstasyon alanındaki ağaçların bir kısmı 24 Mayıs Cuma sabahı kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yeni bir plan askıya çıkararak,  mülkiyeti TCDD, İBB ve Maliye Hazinesi'ne ait olan Söğütlüçeşme’nin gar sahası olarak düzenleneceğini duyurdu. Yeni planda zemin altı otopark ve turizm alanları da yer alıyor. Uzun yıllardır kullanıma kapalı olan alandaki ağaçların bir kısmı henüz proje başlamadan kesildi.

Plan notlarına görüş yazısı ileten İstanbul  Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu arazinin doğal sit alanı olmadığını ağaçların da tescillenmediğini belirtti. Kadıköy Belediyesi ise mevut yeşil alanın korunması gerektiğini ifade etmişti.

Etiketler; #ağaç #çevre #ibb #kadikoy #tcdd
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