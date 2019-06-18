“Söğütlüçeşme yeşil kalsın”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Söğütlüçeşme için hazırladığı plana itiraz eden Kadıköylüler, arazinin yeşil alan olarak kullanılmasını talep etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mülkiyeti TCDD, İBB ve Maliye Hazinesi’ne ait olan Söğütlüçeşme İstasyon alanı için yeni bir planı askıya çıkarmıştı.

Yeni hazırlanan planla birlikte gar sahası 42 bin 451 metrekareyi kapsayacak. Proje alanı içerisinde terminal yapısı, sosyal-kültürel alanlar, rekreasyon alanları, yolcu ihtiyaçlarına yönelik ticari alanlar yer alacak. Bu yapıların yüksekliği 3 katı geçemeyecek ancak yüksek hızlı tren peronunda teknik ve sosyal-ticari kullanımların gerekli görülmesi halinde bir katın yüksekliği asma kat yapılmaksızın 8 metreye kadar çıkabilecek ve zemin altına da otopark yapılabilecek.

Kadıköy Belediyesi ise bölgeye yeni trafik yükü getireceği için kültürel alanlar ve ticari fonksiyonların planda yer almaması gerektiğini belirtmişti.

“YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILIYOR”

Kadıköylüler de bugün Söğütlüçeşme’de basın açıklaması düzenleyerek projeye itiraz etti. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu,Haydarpaşa Dayanışması, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, Kadıköy Kent Dayanışması ve Kadıköy Kent Konseyi’nin ortak düzenlediği basın açıklamasına Kadıköylüler de destek verdi. Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer’in okuduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan bu plan değişikliği ile Söğütlüçeşme tren istasyonu önünde kalan yeşil alan, gar binasına çeşitli ticari fonksiyonlar da verilerek yoğun bir yapılaşmaya açılacak. Planlama alanından geçen Marmaray, yüksek hızlı tren ve metrobüs hatları, mevcut durumda bile, günün her saatinde yaya ve araç sirkülasyonu açısından yoğunluk potansiyeline sahipken, ilave edilecek olan fonksiyonların getireceği yükü bu alanın kaldırabilmesi mümkün değildir. Özellikle hafta sonu yoğunlukları dikkate alındığında, yeni plan değişikliği ile bu yüklerin daha da artacaktır.”

“ULAŞIM İHTİYACI İÇİN YAPILMIYOR”

Alandaki arkeolojik potansiyelin önemli olduğuna dikkat çeken Yüceer, “Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanı’na hizmet etmek üzere Uzunçayır’da İstanbul’un en büyük karayolu kavşağı yapılıyor. Bu kavşağın istasyon çevresindeki yollara getireceği trafik yükü ise hiç hesaba katılmamış.Tamamı kamuya ait olan bu alanda yapılan plan değişikliği, ilçede yaşayanların, yerel yönetimlerin bilgisi ve onayı dışında, kapalı kapılar ardında alınan kararlarla halka dayatılıyor. Zemin altı otoparklar, ticari işletmelerle sınırsız yapılaşma öneren bu plan değişikliği ile istasyon ve gar fonksiyonlarının ötesinde bir rant tesisi yapılmaya çalışılıyor.

Söğütlüçeşme İstasyonundan Ankara ve Konya yönüne; mart ayında günde 165, nisan ayında günde 275, mayıs ayında ise günde ortalama 231 YHT yolcusu Söğütlüçeşme İstasyonu’nu kullanmak üzere bilet satın almış. Kullanıcı sayısının düşüklüğü, yeni bir gar binasının ulaşım ihtiyacından yapılmadığının göstergesidir. Kentin içinde kalmış az sayıda yeşil alanlardan biri olan bu alan, yeşil alan olarak kullanılmaya devam edilmelidir.” şeklinde konuştu.

DİLEKÇELER BAKANLIĞA İLETİLDİ

Kadıköylüler, projenin iptal edilmesi için İstanbul İl Çevre Müdürlüğü’ne itiraz dilekçelerini iletti.

İtirazlardan bazıları şu şekilde:

-Planlama alanı, zemin açısından ağır önlemler gerektiren zayıf zemin yapısına sahip bu nedenle büyük bir risk taşımaktadır.

-Planlama alanı arkeolojik açıdan risk teşkil eden bir alandır. Bu bölge antik Khalkedon kentinin nekrepolis alanı olduğuna işaret etmesi nedeniyle öncelikle kazı araştırmalarının yapılması gerekmektedir.

-Alanda inşa edilecek dev beton kütlesi kentin silueti açısından olumsuz etki yaratacaktır.

-150 bin metrekarelik inşaat alanı yolcuların ihtiyacını gidermek yerine yaşamlarını daha da karmaşık hale getirecektir.