Söğütlüçeşme şimdilik güvenli

Geçen hafta sayfalarımıza taşıdığımız Söğütlüçeşme Tren İstasyonu altındaki güvenlik sorunu, bariyerlerle geçişin kapatılmasıyla şimdilik çözüldü

Marmaray çalışma ları kapsamında yaklaşık 4 yıldır yaya trafiğine kapatılan Söğütlüçeşme Tren İstasyonu’nun altında bulunan yeşil alan, güvenlik sebebiyle şikâyetlere neden oluyordu. Metrobüs ve minibüslerin geçiş güzergâhında bulunduğu için vatandaşların çok yoğun bir şekilde kullandığı alanın mülkiyeti ve sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları(TCDD)’nda bulunuyor. Normal şartlarda yaya geçişine kapatılan şantiye alanı vatandaşlar tarafından metrobüse daha kısa zamanda ulaşabilmek için kullanıyordu. Aynı zamanda evsizlerin de kullandığı bu alan kimi zaman vatandaşlara zor anlar yaşatıyordu.

Gazete Kadıköyün geçen sayı yaptığı 'SÖĞÜTLÜÇEŞME’NİN ESKİ HALİNİ İSTİYORLAR' haberi sonrası harekete geçen şantiye yetkililileri, alanın güvenliğini sağlamak amacıyla etrafını büyük bariyerle çevirdi, yayaların geçebileceği noktaları tespit edip kapattı. Yayaların yürümeleri gereken yolu gösteren yön tabelaları astı.

"CAN TEHLİKESİ VARDI"

Alınan önlemlerden son derece memnun olduklarını belirten İlhan Akşen, "Buradan sürekli geçen insanları görüyordum.Hatta kimisine şantiye alanının diğer tarafına kadar refakat edip geri geliyordum.insanlar korkuyordu ama bu yolu kullanmaya devam ediyorlardı.Şantiye alanının girişinin ve etrafının güvenliğinin sağlanması bizleri mutlu etti" dedi.

Diğer bir vatandaş Ahmet Demir ise" Metrobüsü sürekli kullanıyorum.Yolu kısaltmak için kimi zaman bu şantiye alanından geçtiğim olmuştur.Hava karardıktan sonra içim ürperirdi geçerken ama kullanmaya devam ederdim.Şantiye alanının güvenliğinin sağlanması ve girişinin kapatılması belki yolu uzatacak ama can tehlikesiyle karşıya karşıya getirmeyecektir" şeklinde konuştu.