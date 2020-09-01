Söğütlüçeşme için imza kampanyası

Kadıköylüler, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu arazisine yapılmak istenen “AVM Tipi Gar” projesinin iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı

Transfer merkezi özelliği ile farklı toplu ulaşım araçlarının kullanıldığı Söğütlüçeşme Tren İstasyonu arazisi için geçtiğimiz yıl imar planı değişikliği yapılmıştı. 13. İdare Mahkemesi, 8 Mayıs’ta Söğütlüçeşme’yi gar görünümlü AVM’ye çevirecek imar planlarının yürütmesini durdurmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın karara itirazı üzerine üst mahkeme 2 Haziran’da, proje için verilen yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı. Bu karardan sonra İstanbul Valiliği bu alan için “ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) raporu gerekli değildir” kararını vermişti. TMMOB Mimarlar Odası ve Kadıköy Belediyesi yürütmenin iptali için dava açtı. 65 bin 370 metrekarelik alanda yapılması planlanan projenin detaylarına göre; 660 metre yeni ray hattı döşenecek ve 36 ayaklı viyadük yapılacak. Proje kapsamında 118 dükkan ve ofis de kullanıma açılacak.

NEDEN KARŞI ÇIKIYORLAR?

Kadıköy Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası hukuksal süreci takip ediyor. Öte yandan Kadıköy’de bulunan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, muhtarlar, dayanışma ağları, kent ve ekoloji mücadelesi veren kurum ve dernekler, esnaf dernekleri, esnaf ve Kadıköy halkı söz konusu projenin iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı. “Söğütlüçeşme'de AVM'ye HAYIR!” adlı sosyal medya hesapları üzerinden çağrı yapan Kadıköylüler, projeye neden karşı çıktıklarını şöyle özetledi:

“KENT TARİHİNE İHANETTİR”

- “AKP iktidarı, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu çevresindeki yaklaşık 100 bin metrekarelik alana Gar/AVM/Otopark projesi inşa ederek, Haydarpaşa Garını işlevsiz bırakmak istiyor. Söğütlüçeşme Tren İstasyonuna ek olarak yapılacak iki yollu viyadüğün gar işlevini yerine getiremeyeceğini bilmek için uzman olmaya gerek yok. Demiryolu ulaşımındaki darboğazı çözmek için Yüksek Hızlı Trenlerin (YHT) sefer yaptığı Hat 3’ün Haydarpaşa Garına bağlantı çalışması yapılırken, yalnızca gelen geçen trenin yolcu iniş ve binişi için kullanılan Söğütlüçeşme İstasyonuna bir viyadük yapmak, ülkemizin kaynaklarını har vurup harman savurmak anlamına gelmektedir.”

- “Bu proje sadece yeşil alanımızı değil, kent belleğini ve kent tarihini de yok etmeyi amaçlamaktadır. Bu projenin gerçekleşmesi, trensiz bırakılmak istenen Haydarpaşa Garı’nın ve çevresinde bulunan alanların talan edilmesine yol açacaktır. Yüz yıldır olduğu gibi, trenlerin ilk durağı ve son durağı Haydarpaşa Garı’dır. Söğütlüçeşme İstasyonu’nun gar olarak kullanılabilmesi için teknik ihtiyacı karşılayacak bakım ve onarım alanları yoktur. Söğütlüçeşme’ye Gar/AVM/Otopark yapmayı düşünmek, kent planlamasına ve bilime aykırıdır. Bu proje, İstanbul’a ve kent tarihimize ihanettir!”

ESNAFA, ÇEVREYE, DOĞAYA ZARAR

- “Söğütlüçeşme AVM/Gar-Otopark Projesinin inşa edilmesi halinde; Kadıköy’ün ulaşım koşulları, içinden çıkılmaz bir hal alacak, hava, ses ve görüntü kirliliği daha da yoğunlaşacak, Kadıköy’deki gündelik hayat koşulları daha da zorlaşacaktır. Ekonomik kriz koşullarında, Söğütlüçeşme’ye yapılacak AVM’nin Kadıköy’deki esnafa etkisi yıkıcı olacaktır. Çarşı kültürü yok edilecektir. Söğütlüçeşme İstasyonu ve çevresinin bulunduğu alanın yoğun balçık zemin üzerinde olması, depreme dayanıklı inşaat yapmak için planlanan maliyetleri 4-5 kat artıracaktır.”

- “Söğütlüçeşme İstasyonu’nun bulunduğu alan, tescilli arkeolojik alan olup koruma altındadır. Kent ve dünya tarihine ışık tutacak değerler yok olacaktır. Bu proje, ranta ve talana zemin hazırlayarak yandaş müteahhitlere kaynak aktarmayı hedeflemektedir. Bu rant projesi, dört yılda bitirilip, yap işlet yöntemiyle 25 yıllığına yandaş müteahhitte verilecektir.”

İmza kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.