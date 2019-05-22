Söğütlüçeşme gar mı oluyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Söğütlüçeşme İstasyonu için yeni bir imar planı hazırladı. Plan uygulanırsa Söğütlüçeşme, toplu taşım gar sahası olarak kullanılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, metrobüs, Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren istasyonu olarak kullanılan Söğütlüçeşme için yeni bir imar planını askıya çıkardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan plana göre Söğütlüçeşme durağı gar olarak kullanılacak. Plan notlarında mevcut istasyonun yolcuların ihtiyaçlarını karşılamadığı ifade edilirken, yeni projede söz konusu alanda zemin altı otopark, bekleme ve dinlenme alanları yapılması kararlaştırıldı.

“RİSK TAŞIYOR”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni proje için ilgili kurumlardan görüş istedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Söğütlüçeşme İstasyonu’ndaki çalışmaların tamamlanmadığını bu nedenle yeni bir inşaat faaliyetinin riskli olacağını ifade etti.

“TRAFİK ARTACAK, YEŞİL ALAN KORUNMALI”

Kadıköy Belediyesi bölgedeki trafik yoğunluğunun artacağına ve bölgedeki yeşil alanın korunması gerektiğine dikkat çekerek şu görüşleri paylaştı:

-Plan notlarının 2. maddesinde belirtilen toplu ulaşım gar sahası ve özel proje alanında yer alacak yeni hızlı tren terminal binası, peron katı, bodrum katlar, yönetim ve servis hacimleri emsale dâhil edilmeli.

-Zemin altı otoparkı planlama alanının tamamında yapılmamalı. Yol, dere koruma bandı, yeşil alan, ağaç dokusu zemin durumu dikkate alınmalı.

-Ulaşım merkezi konumunda olan bu alanda ulaşım ve gar alanıyla ilişkisi olmayan ve bölgeye yeni trafik yükü getirecek olan “kültürel alanlar” ve “ticari” fonksiyonlar yer almamalı.

İSKİ’DEN UYARI

İSKİ ise plan sahasındaki mevcut dere ıslah kesitinin daraltılmaması ve derenin sağ ve sol sahillerinden geçen atık su toplayıcılarına zarar verilmemesi gerektiğine dikkat çekti. İSKİ’nin görüş yazısında şunlara dikkat çekildi: “Dere ıslah yapısı içerisinde herhangi bir yapı inşa edilmemeli ve atık su toplayıcılarının geçtiği güzergahlar yol ve yeşil alan olarak korunmalıdır.”

“ARKEOLOJİK POTANSİYELİ VAR”

İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da alanın arkeolojik potansiyelinin olduğunu vurgulayarak, koruma alanı içerisinde kalan alanda yapılacak her türlü inşai faaliyet öncesi kuruldan görüş alınmasına ve kazıların Arkeoloji Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verdi.

HAYDARPAŞA NE OLACAK?

Söğütlüçeşme’nin gar olarak düzenlenmek istenmesi Haydarpaşa Garı’nın nasıl kullanılacağının sorusunu da gündeme getirdi. Arkeolojk kazılar ettiği için Haydarpaşa Garı’ndaki çalışmaların takvimi de değişti. Haydarpaşa Dayanışması’ndan Tugay Kartal konunun takipçisi olduklarını ve Haydarpaşa planlarında henüz bir değişiklik yapılmadığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da şubat ayında gazetemize “Haydarpaşa bağlantısı inşaatı sırasında rastlanılan buluntular sebebiyle trenlerin Haydarpaşa Garı’na erişimi işlerinde gecikme olmuştur. Bu bölge için bir tarih verilememekle birlikte şehirlerarası trenler için Haydarpaşa Garı’na erişim temin edilecektir.” açıklamasında bulunmuştu.