Siyasi partilerden referandum yorumu

Anayasa referandumu sonrası tartışmalar sürerken, Gazete Kadıköy olarak TBMM’de grubu bulunan AKP, CHP, MHP ve HDP’nin Kadıköy İlçe Başkanları ile görüştük. Başkanlar referandumu, YSK’nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayma kararını ve bundan sonraki süreçte neler yaşanacağını gazetemize değerlendirdi

Türkiye Anayasa referandumunu geride bıraktı. Ancak seçim sonuçları ve YSK’nın kararı tartışılmaya devam ediyor. Peki, Kadıköy’deki siyasi parti temsilcileri ne düşünüyor. Gazete Kadıköy olarak TBMM’de grubu bulunan AKP, CHP, MHP ve HDP’nin Kadıköy İlçe Başkanları ile konuştuk.

CHP: “MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, seçimin kazananın tüm baskılara karşı demokratik, laik, hukuk devleti için mücadele edenler olduğunu belirterek; "Kazanan ülkenin her köşesinden dili, inancı, düşüncesi farklı olup diktaya Hayır diyen insanlardır"dedi.

Kadıköy’de yüzde 80,6 oranında hayır oyunun çıkmasını da değerlendiren Narin, “Kadıköylüler bu Anayasa çalışmasının özgürlük getirmeyeceğini bildiği için hayırı çok yüksek bir şekilde destekledi. Kadıköylüler her zaman kendi yaşam alanlarıyla ilgili ve yaşayacakları ülkeyle ilgili kaygılarını dile getiriyorlar.” dedi.

YSK’nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını da değerlendiren Narin, “Aslında bu büyük bir suç. YSK Başkanı bence büyük bir suç işledi. Bu karar bu referandumla ilgili bütün meşruiyeti yok etmiştir. Aslında burada şöyle bir problem de var ayrıca. YSK önce sözlü açıklama yapıp bir karar aldığını iddia etti ama ortada karar yoktu. 17 Nisan sabahı herkes kararı görmeye çalışıyordu ama hiç kimse kararı göremedi. Kararı göremeyince ortaya diğer karar çıktı. dedi.

“Önümüzdeki günlerde ülkeyi nasıl bir süreç bekliyor” sorumuzu da yanıtlayan Narin, “Toplumun yüzde 50’si bu Anayasaya eğer hayır dediyse ve bu referandum sürecinde bu kadar gölge düştüyse, bu kadar istikrarsızlık bu kadar tutarsızlık, bu kadar hukuksuzluk ve bu kadar hırsızlık mevcutken bu toplum bu anayasayla yönetilme ihtimaline sahip değil. Bu iktidar, devleti yönetebilme koşulunu tamamen yitirmiştir. Cumhurbaşkanı kendi yaşadığı Üsküdar’da bile desteği alamamıştır. Hükümet, antidemokratik uygulamalarla toplumu hiçe sayarak, özgürlükleri daraltarak, gazetecileri ve siyasileri cezaevine tıkarak alanı tamamen kilitlemiş durumda. Böyle bir durumda iktidar bu ülkeyi yönetemeyecektir. Maddi ve manevi bu ülkeyi yönetebilme geçerliliği ve gücünü kaybetmiştir” şeklinde konuştu.

AKP: “KARARA SAYGI DUYULMALI”

AKP Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin “Kıyasıya bir yarış oldu. Sonuçta millet, sistem değişikliği yönünde karar verdi. Ülkenin geleceğini millet takdir etmiştir ve bu karara saygı duyulmalı. Bu sonuca göre Türkiye artık daha güçlü bir hükümet modeline kavuşmuştur” diyerek, “Kadıköy’de yüzde 80 oranında Hayır kararı çıktı, ne düşünüyorsunuz?” sorumuza ise “Kadıköy’ün tercihine saygı duyuyoruz” cevabını verdi.

Şahin, “Biz, milletin ‘kalıcı siyasi istikrar’ getirecek bu sistemi kabul edeceğine inanıyorduk. Bizim için önemli olan Anayasanın takdir ettiği meşru oy çokluğuyla sistemin kabul edilmesiydi. Sonuç beklediğimiz gibi oldu, milletin takdiriyle sistem değişikliği kabul edildi. Türkiye, yeni sistemin getireceği kalıcı siyasi istikrarın da katkısıyla bundan sonra daha güçlü bir devlet olacak. Artık Türkiye’de bir daha koalisyon hükümetleri olmayacak. Her şartta milletin seçtiği tek başına iktidar olacak. Hükümet kurulamama sorunları yaşanmayacak. Cumhurbaşkanı-Başbakan kavgalarıyla krizler çıkmayacak. Siyasi istikrar, başta ekonomik istikrar olmak üzere toplumun her alanına olumlu olarak yansıyacak. Yeni sistem bütün partileri ve toplumu dönüştürecek, uzlaşma kültürü artacak. Çünkü %50+1’i yakalamak için toplumun tamamı kucaklanmak zorunda kalınacak” değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, YSK'nın mühürsüz oy pusulası ve zarflarını geçerli sayma kararını ise şu şekilde değerlendirdi: “YSK’nın kararı doğru bir karardır. Çünkü itiraza sebep olan sandık kurulu oy pusulası ya da zarfa mühür vurmayı unutmuş. Oysa seçmen oyunu kullanmış, iradesini sandığa yansıtmış. Sandık kurulunun hatasıyla seçmenin yansıttığı irade asla yok sayılamaz. Bu bağlamda YSK’nın verdiği karar isabetlidir. Kaldı ki YSK’nın bu kararı uygulaması ilk değildir. Aynı konuda daha önceki seçimlerde de YSK aynı kararı vermiştir.”

MHP: “TARTIŞMAYA AÇILMAMALI”

MHP Kadıköy İlçe Başkanı Zeki Çeliker de “Uzun yıllardır yaşanan yönetim krizlerine son vermek amacıyla MHP’nin öncülüğünde başlatılan referandum süreci, anayasa değişikliğinin Meclis’ten sonra milletimizin onayına sunulmasıyla nihayete erdi” dedi.

“Türkiye’nin hükümet etme sistemini düzenleyen halkoylamasına milletimizin gösterdiği büyük ilgi demokratik gelişmişliğimizin göstergesidir” açıklamasını yapan Çeliker, “Sonuçların birbirine yakın ve dengeli dağılımı, milletimizin bilincine ve ferasetine bir işarettir. Bugün sandıktan çıkan yüzde 51,4’ün kıymeti, 12 Eylül Anayasasına 1982’de verilen yüzde 92’den daha büyüktür. Gerçek demokrasiler, gücünü milletten alan yönetim sistemlerinde söz konusudur. 16 Nisan referandumu, milletin ülke yönetimindeki söz hakkını tescillemesi açısından tarihi bir öneme sahiptir” diye konuştu.

“Milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir” diyen Çeliker, “Milletin tercihini tartışmaya açmak, süreçte yaşananlar üzerinden siyaset üretmek geçmişte kimseye bir şey kazandırmadığı gibi, bundan sonra da kazandırmayacaktır. Bundan sonra kurum ve kuruluşların kısır çekişmelerle enerjilerini boşa harcamak yerine, milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlayarak ülkemizin çocuklarının geleceği ile ilgili hizmetlere odaklanma vaktidir” dedi.

HDP: “BU SONUÇLARI TANIMIYORUZ”

HDP Kadıköy İlçe Eşbaşkanı Gül Demir Özerhun ise referandum kampanyalarının eşit bir şekilde yürütülmediğini söyleyerek, “ OHAL koşullarında hiç bir şekilde adil olmayan bir süreçte, siyasi iktidar ve MHP ittifakının her türlü engelleme, zorlama, yalan haber ve karalama kampanyası ile referanduma gidildi. Bütün bunlara rağmen hayır’ların önde çıkması Anadolu Ajansı ve kararı su götürmez bir şekilde şaibeli olan YSK tarafından engellendi. Bütün bu baskı ve karalamalara rağmen ‘hayır’ diyen milyonların direnişi devam ediyor. Büyük şehirlerde anayasa değişikliğine destek çıkmadı. Bu sonuçları tanımıyoruz. ‘Hayır, bitmedi, mücadeleye devam şiarıyla’ mücadelemize devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Kadıköy’ün hayır kararını da değerlendiren Özerhun, “Kadıköy her zaman demokrasi kültürünün en yoğun yaşandığı ilçelerden biri oldu. Tacize, tecavüze, çocuk istismarına ve kadına yönelik şiddete en yüksek sesi çıkaran ilçe. Bu sonuç boynumuzun borcudur demiştik ve öyle de oldu. Bu yükseklikte ‘hayır’ çıkması şaşırtıcı bir durum değil” dedi.

YSK’nın mühürsüz oy pusulalarını değerlendiren Özerhun, “YSK’nın mühürsüz oy pusulası ve zarflarını geçerli sayma kararı, açıkça yasa ihlalidir. Kürt illerinde sandıkların açılmaya başlamasıyla birlikte yüksek oranda ‘hayır’ çıkacağı belli olmuştur ve bu yasa dışı yola başvurulmuştur. Bu gayri resmi sonuçlara yapılan itirazlar göz önüne alınmazsa, elbette ülkemiz halkları şu an içinde bulunduğu OHAL koşullarından çok daha ağır bir rejimle karşı karşıya gelecek. ‘Tek adam rejimine hayır’ mücadelemizi en geniş demokratik zemine yaymaya çalışacağız ve kararlılıkla devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Geçici sonuçlara göre, Kadıköy'ün ilçelerinden çıkan sonuçlar şu şekilde: