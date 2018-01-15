Haftalık Bağımsız Gazete 16 Ocak 2018
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Şiir sokakta Nazım Hikmet her yerde

Usta şair Nazım Hikmet’in şiirleri doğum günü öncesi Kadıköy Moda burnundaki caddeye yazıldı. “Güzel günler göreceğiz” ile umudu, “Sana söylemek istediğim en güzel söz” ile sevgiyi anlatan dörtlükler, yolu Moda’ya düşenlere arkadaşlık edecek

Şiir sokakta Nazım Hikmet her yerde
GazeteKadıköy

Cemal Süreya’nın dostlarına el salladığı pencere, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın kolunun altında ekmekle yürüdüğü sokak, Özdemir Asaf’ın telaşla çıktığı kapı, Cem Karaca’ya ilham veren Moda sahili, Nazım Hikmet’in memleket hasreti…

Kadıköy Belediyesi’nin ilçede yaşamış sanatçıların eserlerini yaşadıkları sokakta yaşatmak, böylece sanatçıların ve eserlerinin bilinirliğini arttırmak üzere başlattığı  “Yaşayan Sokaklar Projesi” Nazım Hikmet şiirleri ile sürüyor.

2016 yılında başlayan “Yaşayan Sokaklar Projesi” kapsamında ilk çalışma Caferağa Mahallesi, Cemal Süreya Sokak’ta yer alan Cemal Süreya’nın yaşadığı evin önünde yapılmıştı.  Proje kapsamında  Özdemir Asaf ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirleri yaşadıkları sokakların kaldırım taşlarına yazılırken Cem Karaca’nın heykeli yapılmıştı. Proje “Güneşi İçenlerin Türküsü, Kerem Gibi, Memleketimden İnsan Manzaraları” ve daha pek çok şiiri ile edebiyatımıza damgasını vuran Nazım Hikmet ile devam ediyor.

Ali Suavi Sokak’ta bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin duvarlarına ve Moda Caddesi’ndeki bloklara asılan şiirlere yenileri eklendi. Usta şairin şiirleri doğum günü olan 15 Ocak öncesi Kadıköy Moda Burnu’ndaki kaldırım taşlarına döşendi.

Güzel Günler Göreceğiz, En Güzel, Bugün Pazar, Ceviz Ağacı şiirlerinden dörtlüklerin  yazıldığı kaldırım taşları, Kadıköy sokaklarında yürüyenlere yol arkadaşlığı yapacak.

Etiketler; #nazım hikmet ran #doğum günü #şiir sokakta #Kadıköy Belediyesi
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