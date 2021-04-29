Sıfır konut satışları azaldı

İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan rapora göre İstanbul’da sıfır konut satışları önceki yıla göre yüzde 28.4 azaldı. Kadıköy’de ise 2020 yılının ilk üç ayında 2 bin 683 olan sıfır konut satışları bu yılın ilk çeyreğinde 2 bin 192’ye düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, “İstanbul Ekonomisi – Konut Piyasası Nisan 2021 Bültenini” yayınladı. Kent genelindeki konut satış istatistiklerinin bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak yer aldığı rapora göre; İstanbul’da 2021 yılının ilk çeyreğinde 51 bin 602 konut satıldı. Konut satışlarının yüzde 71.8’i ikinci el, yüzde 28.2’si ise sıfır konut satışlarında gerçekleşti. Bu döneme toplam konut satışlarında 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde19,1 azalış gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında yüzde 14.7, sıfır konutlarda ise yüzde 28.4 azalış gerçekleşti.

2020 yılının ilk çeyreğinde toplam konut satışlarının yüzde 37.2’si ipotekli olarak gerçekleşirken 2021 yılının aynı döneminde ipotekli konut satışının oranı yüzde 19.7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ikinci el ipotekli konut satışı yüzde 52.1 azaldı. Sıfır ipotekli konut satışı ise yüzde 68 azaldı.

KADIKÖY’DE YÜZDE 18 AZALMA

İstanbul’da ilçelere göre konut satışlarına bakıldığında 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece Beykoz (yüzde 27,7), Zeytinburnu (yüzde 12,8), Bakırköy (yüzde 5.4), Büyükçekmece (yüzde 3.5) ve Üsküdar (yüzde 1.5) ilçelerinde konut satışlarında artış gerçekleşti. Konut satışlarının en fazla düştüğü beş ilçe ise sırasıyla; Esenler (yüzde 37.7), Gaziosmanpaşa (yüzde 32.5), Sultangazi (yüzde 32.5), Ümraniye (yüzde 31.7) ve Sancaktepe (yüzde 31) oldu.

Kadıköy’de ise sıfır konut satışları ise 2020 yılında 10 bin 732. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında artan sıfır konut satışları Ekim ayından sonra düşmeye başladı. 2020 yılının ilk üç ayında 2 bin 683 olan sıfır konut satışları , 2021 yılının ilk çeyreğinde 2 bin 192’ye düşerek yüzde 18,3 azaldı

“İstanbul Ekonomisi – Konut Piyasası Nisan 2021 Bülteni”ne www.ipa.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.