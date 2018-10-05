Şiddete karşı tek kişilik direniş büyüyor

Geçtiğimiz Salı günü silahlı saldırı sonucu Dr. Fikret Hacıosman’ın hayatını kaybetmesi üzerine tek başına oturma eylemine başlayan Dr. Aydan Angay’a destek büyüyor

Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, 2 Ekim Salı günü çalıştığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Hacıosman’ın hayatını kaybetmesi bireysel silahlanma sorununu tartışmaya açarken, 30 ilde tabip odaları doktorlara yönelen şiddete karşı açıklama gerçekleştirdi.

Türk Tabipler Birliği (TTB) heyeti, sağlık çalışanlarına yönelik günde ortalama 30 saldırı yapıldığının altını çizerken, dün TBMM’de siyasi partilerle görüşmelerde bulundu.

Kadıköy’de de doktorlar, her gün artan şiddete karşı harekete geçti. İlk olarak Dr. Fikret Hacıosman’ın hayatını kaybettiği gün Göztepe Parkı’nda nöbet tutmaya başlayan Dr. Aydan Angay’a destek giderek arttı ve üçüncü gününde diğer doktorlar da Angay’ın yanında eyleme katıldı. Eylem her gün 17.00-22.00 arasında Göztepe Parkı’nın Bağdat Caddesi’ne bakan kısmında yapılıyor.

“SAĞLIK POLİTİKALARININ PAYI VAR”

Dr. Aydan Angay, eylemin, doktorlara yönelik şiddete karşı yasa çıkması talebiyle yapıldığını belirtti ve şunları söyledi: “Bugün bütün kamu binalarında x-ray cihazı bulunuyor, hastanelerde, niye yok? Elinde susturuculu silah bulunan bir insan elini kolunu sallayarak nasıl hastaneye girerek bir hekimi öldürebilir? Bu saldırıların önemli sebebi, bireysel silahlanmanın bu kadar artması ve normal hale gelmesidir. Ayrıca sağlık politikalarının da bu şiddetin artmasında payı var.”

“ACİLEN YASA ÇIKARTILMALI”

Acilen yasa çıkartılması gerektiğinin altını çizen Angay, “Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların yaptırımlarla karşılaşması gerekiyor. Bunun için derhal harekete geçilmeli.” dedi.

Dr. Aydan Angay’ın başlattığı nöbete destek için gelen doktorlardan Dr. Banu Salepci ise şunları söyledi: “Ben her öldürülen, şiddete maruz kalan hekim arkadaşımdan sonra içimin yandığını söyleyebilirim. Bu yüzden buradayım. 33 yıllık hekimim, fiziksel olmasa da sözlü olarak tacizle hep karşılaştım. ‘Bunlar her şeyi hak ediyor’ veya ‘Bunları öldüreceksin’ gibi tehditler sürekli halde söyleniyor.”

Uygulanan yanlış sağlık politikalarına dikkat çeken Dr. Şeyda Özkan da“Sağlık politikalarında hastaların müşteri olarak görülmesi işi buraya kadar getirdi. Uygulanan yanlış politikaların büyük etkisi var. İnsan sağlığı bu kadar ucuz değil, hekim sağlığı hiç değil. Bir hekim kolay yetişmiyor ve bir sinirle saldırıya uğrayabiliyor.” diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte eyleme destek veren doktorlar, son olarak Kadıköy Göztepe Parkı’nda sürdürdükleri nöbet eylemini farklı şekillerde de olsa sonuna kadar devam ettireceklerini vurguladılar.