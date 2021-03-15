Şiddet gören kadınlar cevap arıyor

Kadın Hakları Dijital Veri Platformu kadinhaklari.org'un 2020 Raporu yayınlandı. Kadınların online şiddet beyanlarının ölçümlendiği rapora göre kadınlar 49 ülkede şiddete uğruyor

Kadına yönelik şiddete karşı dijital hak bilgilendirme çalışmaları yürüten kadinhaklari.org’un “Kadınlar Haklarını Google’da Arıyor” başlıklı 2020 İnternet Aramaları Raporu yayınlandı. 2020 yılında şiddet gören kadınların Google’da yaptığı arama sonuçlarındaki bulguların paylaşıldığı rapora göre 8 bine yakın kadın, hakkını öğrenmek ya da yardım istemek için Google’a girdi. Rapor kadınların “Kocam beni dövüyor”, “Sevgilim beni aşağılıyor”, “Abim beni taciz ediyor”, “Kocam aileme gitmeme izin vermiyor” gibi aramalar yaptıklarını ortaya koyuyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE İKİ KAT ARTTI

Araştırmada Türkiye dışında yaşayan ve şiddete maruz kalan kadınların yaptıkları aramalar dikkat çekiyor. Türkçe konuşan kadınlar, Almanya, Fransa, Hollanda, Bulgaristan ve Avusturya başta olmak üzere 49 ülkede şiddete uğruyor, en az 10 farklı ülkede zorla evlendiriliyor. Türkçe konuşan kadınların sıklıkla yaptıkları aramalar; Portekiz’de “Kardeşim beni dövüyor”, Namibya’da “Kocam beni dövüyor”, Moldova’da “Babam beni dövüyor ne yapmalıyım”, Moğolistan’da “Kardeşim beni dövüyor”, Yunanistan’da “Eşim beni dövüyor”, Nepal’de “Kocam beni dövüyor” şeklinde. Raporda ayrıca şiddet gören kadınların en çok akşam 23.00-24.00 arası arama motorunu kullandıkları dikkat çekiyor. Pandemi sürecinde yapılan aramaların da incelendiği raporda, salgın önlemlerinin en yoğun alındığı 2020’nin nisan ayında kadınların yaptıkları aramaların aynı yılın mart ayına oranla yaklaşık iki kat arttığı görülüyor. Araştırmaya göre bu ayda “Zorla evlendiriliyorum” araması yüzde 228, “Kardeşim beni dövüyor” araması yüzde 295, “Kocam beni dövüyor” araması yüzde 175 arttı.

Rapor, toplum olarak sağlıklı ilişkiler kurmak konusunda da zorluklar yaşadığımızı söylüyor. Kadınlar, “Eşim beni sevmiyor”, “Yeni evliyim, eşim benimle ilgilenmiyor”, “Sevgilim ilişkiye girmedim diye ayrıldı”, “Arkadaşım sürekli beni eziyor” gibi duygusal yardım çağrısında bulunurken, “Kocam sevişmek istemiyor”, “Eşim benimle yatmıyor” gibi cinsel problemler için de aramalar yapıyor.

kadinhaklari.org destek mekanizması nasıl oluşturuldu?

kadinhaklari.org, internette cevap arayan kadınların ihtiyaçlarına göre içerik üretimi ve internet ekosisteminde hak farkındalığının artması için işbirlikleri yapan, şiddet gören kadınlar için sürdürülebilir destek modelleri üreten ve bu modellerle kadına destek veren örgütlerinin çarpan etkisi yaratmasını hedefleyen bir platform. kadinhaklari.org destek mekanizması ise şu şekilde çalışıyor; Kadınların internette en çok yaptıkları aramalar tespit ediliyor. Google’ın otomatik tamamlama özelliği, web site trafiği inceleme araçları gibi mevcut teknik araçları kullanıyor. Gönüllü hukukçular, belirlenen şiddet beyanlarında bulunan kadınların ihtiyacı olacağı hukuki bilgiyi, standart bir editöryel formatta oluşturuyor. Bu şekilde hukuki bilgi, sindirilebilir halde üretilmiş oluyor. Google gibi arama motorlarında yazılan şiddet beyanlarına sonuç olarak, web sitesindeki hukuki bilginin ilk sıralarda çıkması için arama motoru optimizasyonu gerçekleştiriliyor. Bu çalışmanın sonucu olarak, arama motorlarında “kocamdan dayak yiyorum” ya da “sevgilim beni aşağılıyor” gibi cümleler arayan kişilerin karşısına kadinhaklari.org web sitesi çıkıyor.