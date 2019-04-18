“Ses Kralı”na veda…

Türk sanat müziği sanatçısı Yaşar Özel vefat etti

Rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir tedavi gören “Ses Kralı” lakaplı Türk sanat müziği sanatçısı Yaşar Özel, Emirgan’daki evinde16 Nisan Salı akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi, ertesi gün Emirgan Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.

Diyarbakır’da 1934 yılında dünyaya gelen Özel, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1955 yılında Ankara’ya gelen Özel, 1959’da sınavla Ankara Radyosu’na girdi. Sanatçı, 1979’da da İstanbul Radyosuna geçerek, o yıllarda sesinin rengi ve farklı tarzıyla Türk sanat müziği içerisinde ayrı bir ekol ortaya koydu. Çalışmalarında Türk Sanat Müziğinin özünü koruyarak bugüne uygun bir anlayışla tekrar yorumlayan Yaşar Özel, sanat hayatı boyunca müziğin yeni nesiller tarafından en doğru şekilde anlaşılarak ileri noktalara taşınması için çalıştı.

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri TSM Korosu Şefi olan Özel, kendi adını taşıyan sanat topluluğu ile 2010 yılından itibaren her hafta Caddebostan Kültür Merkezi’nde çalışmalar yapıyor ve belediyenin kültür merkezlerinde konserler veriyordu. Özel’in 60. Sanat Yılı, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde kendi yönetimindeki koronun konseriyle 2017 yılının Mart ayında kutlanmıştı. Bas bariton Türk Sanat Müziği Solisti Özel, aynı zamanda İBB Kültür AŞ’nin sanatçısı olarak çeşitli konserler verdi. Türk Sanat Müziğini hem yurt içinde hem de yurt dışında verdiği konserlerle yerli ve yabancı müzikseverlere tanıtan sanatçı, evli ve iki çocuk babasıydı.